सर्दियों में मटर खाने के 7 फायदे

\u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u093e\u091c\u093c\u093e\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0930\u0940-\u092d\u0930\u0940 \u092e\u091f\u0930 \u0916\u0942\u092c \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0907\u0938\u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0915\u0908 \u0921\u093f\u0936\u0947\u091c\u093c \u092c\u0928\u093e\u0908 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u092f\u0939 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0914\u0930 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u092a\u094c\u0937\u094d\u091f\u093f\u0915 \u0938\u092c\u094d\u091c\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u094b \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0915\u0908 \u0924\u0930\u0939 \u0938\u0947 \u092b\u093e\u092f\u0926\u093e \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948.