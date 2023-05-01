विज्ञापन
सर्दियों में मटर खाने के 7 फायदे

सर्दियों में बाज़ारों में हरी-भरी मटर खूब आती है, इससे एक नहीं बल्कि कई डिशेज़ बनाई जाती है. यह स्वादिष्ट और बेहद पौष्टिक सब्जी है, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाती है.

  • 1. मटर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो मसल्स को मजबूत करता है और शरीर को एनर्जी देता है.
  • 2. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, कब्ज की समस्या को कम करता है और पेट को भरा रखता है.
  • 3. मटर में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं.
  • 4. यह दिल की सेहत के लिए भी अच्छी है क्योंकि यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है.
  • 5. मटर में आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक हैं.
  • 6. मटर में विटामिन K और B-विटामिन्स भी होते हैं, जो स्किन और हेयर हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और शरीर की सेल रिपेयर में मदद करते हैं.
  • 7. सर्दियों में ताजी हरी मटर का सेवन करने से बॉडी को नैचुरल हीट मिलती है.
