सर्दियों में खूब बिकती है मूंगफली, खाने से ड्राईफ्रूट जैसे फायदे

\u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0938\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0932\u094b\u0917 \u092e\u0942\u0902\u0917\u092b\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0916\u0942\u092c \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092f\u0939 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0917\u0930\u094d\u092e \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092a\u094c\u0937\u094d\u091f\u093f\u0915\u0924\u093e \u0938\u0947 \u092d\u0930 \u0926\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948.