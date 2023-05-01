विज्ञापन
सर्दियों में खूब बिकती है मूंगफली, खाने से ड्राईफ्रूट जैसे फायदे

सर्दियों के मौसम में लोग मूंगफली का खूब सेवन करते हैं क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने के साथ पौष्टिकता से भर देता है.

  • मूंगफली में मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, कैल्शियम समेत कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं.
  • हृदय के लिए स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा से भरपूर मूंगफली ठंड के महीनों में आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है.
  • मौसम बदलने के साथ ही हमें सर्दी-जुकाम या एलर्जी होने लगती है. मूंगफली हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर एलर्जी से बचाने का काम करती है.
  • सर्दियों में मूंगफली में मौजूद प्रोटीन हमें एनर्जेटिक रखता है, थकान से निपटने के लिए सर्दियों के आहार में मूंगफली एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है.
  • यह स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देने में मदद करता है. मूंगफली में मौजूद बायोटीन तत्व आप सर्दियों में त्वचा के रूखेपन को दूर कर सकते हैं. यह आपको स्वस्थ और चमकदार त्वचा देने में मदद कर सकता है.
  • मूंगफली में विटामिन B3 और नायसिन पाया जाता है, जो दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है. नियमित रूप से भीगी मूंगफली खाने से मेमोरी शार्प होती है और स्ट्रेस कम करने में भी मदद मिलती है.
  • मूंगफली में मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है. जो लोग कमजोर हड्डियों से परेशान हैं वे भीगी मूंगफली खा सकते हैं.
  • भुनी या तली मूंगफली की तुलना में भीगी मूंगफली ब्लड शुगर को कम स्पाइक करती है. इसमें मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में सहायक हैं.
  • कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है. ऐसे लोगों में खुजली, स्किन पर लाल दाने, सूजन या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है.
  • जिनका पाचन कमजोर है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए. मूंगफली में कैलोरी और फैट ज्यादा होता है. अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो वजन बढ़ने का खतरा रहता है.
