सर्दियों में रोज चुकंदर का जूस पीने के फायदे

\u091a\u0941\u0915\u0902\u0926\u0930 \u0915\u0908 \u092a\u094b\u0937\u0915 \u0924\u0924\u094d\u0935\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0915\u093e \u091c\u0942\u0938 \u0939\u0947\u0932\u094d\u0925 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0939\u0941\u0924 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947\u092e\u0902\u0926 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0916\u093e\u0938 \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0932\u093e\u092d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092e\u093e\u0928\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948.