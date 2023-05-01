राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल की उड़ान, जानें कौन-कौन से राष्ट्रपति फाइटर जेट में कर चुके हैं फ्लाइंग

\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0926\u094d\u0930\u094c\u092a\u0926\u0940 \u092e\u0941\u0930\u094d\u092e\u0942 \u092c\u0941\u0927\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u0939\u0930\u093f\u092f\u093e\u0923\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0902\u092c\u093e\u0932\u093e \u0935\u093e\u092f\u0941 \u0938\u0947\u0928\u093e \u0905\u0921\u094d\u0921\u0947 \u0938\u0947 \u0930\u093e\u092b\u0947\u0932 \u092b\u093e\u0907\u091f\u0930 \u091c\u0947\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0921\u093c\u093e\u0928 \u092d\u0930\u0947\u0902\u0917\u0940