राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल की उड़ान, जानें कौन-कौन से राष्ट्रपति फाइटर जेट में कर चुके हैं फ्लाइंग

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार के दिन हरियाणा में अंबाला वायु सेना अड्डे से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को हरियाणा में अंबाला वायु सेना अड्डे से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी. ‘ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था.
  • राष्ट्रपति मुर्मू ने आठ अप्रैल, 2023 को असम के तेजपुर वायु सेना अड्डे से सुखोई-30 लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी. मुर्मू बतौर राष्ट्रपति राफेल से उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति होगी.
  • राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को हरियाणा के अंबाला जाएंगी, जहां वह राफेल से उड़ान भरेंगी.'
  • इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भर इतिहास रच चुकी हैं.
  • पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने क्रमशः आठ जून 2006 और 25 नवंबर 2009 को पुणे के पास लोहेगांव स्थित वायुसेना अड्डे से सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी.
  • सुखोई-30 एमकेआई से उड़ान भरने की उपलब्धि हासिल करने के साथ ही प्रतिभा पाटिल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली किसी भी देश की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष बन गईं थीं.
  • राष्ट्रपति ए पी जे कलाम ने साल 2006 में पुणे स्थित भारतीय वायुसेना अड्डे से फाइटर जेट सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भर चुके हैं. 74 वर्ष की आयु में वे भारत के पहले राष्ट्रपति और लड़ाकू जेट विमान उड़ाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने.
