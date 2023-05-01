विज्ञापन
ये छोटी-छोटी गलतियां पति-पत्‍नी के रिश्‍ते में डाल देती हैं दरार

पति-पत्‍नी के रिश्‍ते की डोर बेहद नाजुक होती है. छोटी-छोटी गलतियां कब गलतफहमी बन जाती हैं, पता ही नहीं चलता.

  • कई बार पति या पत्नी की कुछ आदतें रिश्तों में दूरियों का कारण बनती हैं
  • पार्टनर बात करना भी चाहता है तो उसकी बात को यह कहकर दबा दिया जाता है कि अभी मेरा इसपर बात करने का मूड नहीं है. इस तरह की चीजें आगे चलकर बार-बार लड़ाई का कारण बनती हैं.
  • पार्टनर की बात सुनना और समझना जरूरी होता है और अगर पार्टनर किसी दिक्कत पर बात करना चाहता है तो उसकी भावनाओं को दबाना सही नहीं है.
  • पार्टनर से ज्यादा अपने फोन पर ध्यान देना एक ऐसी आदत है जो किसी को अच्छी नहीं लगती.
  • कई लोग झगड़ा करते हुए अपनी बातों पर नियंत्रण खो देते हैं. लेकिन, झगड़े में कही गई बातें कई बार ऐसी होती हैं जो पार्टनर को गहराई तक दुख पहुंचाती हैं.
  • शादीशुदा होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी कह दें, उसका असम्मान करें और फिर माफी की अपेक्षा करें.
