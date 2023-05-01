अदा शर्मा के आलीशान घर की 6 तस्वीरें, कभी शान से रहते थे सुशांत सिंह राजपूत, एक्ट्रेस ने पूरा घर रखा है खाली

1920 से शुरू हुआ था अदा का सफर

अदा ने 2008 में हॉरर फिल्म 1920 से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वह Hasee Toh Phasee, Commando 2, Commando 3 और कई तेलुगु फिल्मों में नजर आईं, लेकिन 2023 की The Kerala Story ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई.