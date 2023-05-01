सर्दियों में LDL Cholesterol को घटाने के लिए करें ये 6 काम

\u0936\u0930\u0940\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0948\u0921 \u0915\u094b\u0932\u0947\u0938\u094d\u200d\u091f\u094d\u0930\u0949\u0932 \u092c\u0922\u093c\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0908 \u092c\u0940\u092e\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0916\u0924\u0930\u093e \u092c\u0922\u093c \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094b\u0932\u0947\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0949\u0932 \u0915\u094b \u092e\u0948\u0928\u0947\u091c \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u091f\u093f\u092a\u094d\u0938.