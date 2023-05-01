विज्ञापन
सर्दियों में LDL Cholesterol को घटाने के लिए करें ये 6 काम

शरीर में बैड कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. जानें सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के टिप्स.

  • शरीर में बैड कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. जानें सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के टिप्स. Pic Credit- Pexels
  • डाइट में सोडियम की मात्रा कम करके अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. Pic Credit- Pexels
  • सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक और बेहतरीन रणनीति है अधिक फाइबर का सेवन करना. बीन्स, अनाज और सेब जैसे फल फाइबर के बेहतरीन प्रदाता हैं. Pic Credit- Pexels
  • हलवा, गुलाब जामुन और अन्य अनहेल्दी मिठाई कैलोरी, एक्स्ट्रा शुगर और कोलेस्ट्रॉल से भरी होती हैं. इनका सेवन ना करें. Pic Credit- Pexels
  • साल्मन, बादाम और वनस्पति तेल जैसे फूड्स का सेवन बढ़ाएं जो ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर हों. खूब फल, सब्जियां, दलिया, बीन्स का सेवन करें.Pic Credit- Pexels
  • स्टोर से खरीदे गए मफिन और केक, अंडे की जर्दी और बेकन सहित ट्रांस-फैट के सेवन से बचें.Pic Credit- Pexels
  • व्यायाम न केवल हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, बल्कि यह बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मददगार है.Pic Credit- Pexels
