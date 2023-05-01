विज्ञापन
दुनिया की टॉप 5 जंगल सफारी

जंगल सफारी नेचर और वाइल्डलाइफ को करीब से देखने का सुनहरा अवसर देती है. यहां देखें दुनिया की टॉप फेमस जंगल सफारियां.

  • मासाई मारा नेशनल रिजर्व, केन्या: यह ग्रेट माइग्रेशन के लिए मशहूर अफ्रीका का फेमस वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी है.
  • रणथंभौर नेशनल पार्क, भारत: यह राजस्थान में स्थित एक टाइगर रिजर्व है, जहां आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा.
  • क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका: यह 20,000 वर्ग किमी में फैला अफ्रीका का सबसे बड़ा सफारी पार्क है.
  • अमेज़न वर्षावन, ब्राज़ील/पेरू: यह दुनिया का सबसे बड़ा और जैव विविधता से भरपूर जंगल है.
  • येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका: यह अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है जो अपने गर्म पानी के झरनों और वन्यजीवों के लिए फेमस है.
