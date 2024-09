Manu Bhaker on Neeraj Chopra : "ऐसे व्यक्ति से मिलना जो....",नीरज चोपड़ा के साथ क्या हुई थी बातचीत? मनु भाकर ने तोड़ी चु्प्पी

Manu Bhaker on Neeraj Chopra : पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भाकर ने शानदार परफॉर्मेंस कर दो मेडल अपने नाम किए थे. मनु ने सबसे पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की. फिर सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसके बाद महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु चौथे स्थान पर रही थीं. मनु अब नीरज चोपड़ा के बाद भारत की सबसे विख्यात एथलीट बन गई है.

एक ओर जहां मनु ने अपने खेल से सभी का दिल जीता तो वहीं दूसरी ओर नीरज चोपड़ा के साथ हुई उनकी बातचीत का वीडियो भी फैन्स के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. अब मनु ने नीरज के साथ हुई अपनी बातचीत को लेकर चुप्पी तोड़ी है और आखिर में बताया है कि दोनों के बीच उस समय क्या बातचीत हुई थी.

Extremely humbled by the support and wishes that have been pouring in. This is something that I've always dreamt of. Proud to perform at the biggest stage for my country 🇮🇳 ❤️ pic.twitter.com/8U6sHOLulR