Imane Khalif Video Viral: अल्जीरियाई बॉक्सर इमान खलीफ का ग्लैमरस अंदाज वायरल, देखकर यकीन नहीं होगा

Algerian boxer Imane Khelif video viral: पेरिस ओलंपिक (Paris Olymipcs 2024) में जेंडर विवाद का सामना करने वाली इमान खलीफ (Imane Khelif) का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में इमान खलीफ के मेकओवर को देखकर दुनिया हैरान हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर रहा है. बता दें कि जेंडर विवाद के बाद भी Imane Khalif ने पेरिस ओलंपिक में 66 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचा दिया था. बता दें कि ब्यूटी कोड के इंस्टाग्राम पेज पर पर इमान का यह नया वीडियो शेयर किया गया है जिसमें उनके मेकओवर के दिखाया गया है. फैन्स उनके इस नए वीडियो को देखकर हैरान हैं और जमकर रिएक्ट भी कर रहे हैं.

Algerian boxer Imane Khelif shows off dramatic new feminine makeover, days after winning gold at the Paris Olympics. pic.twitter.com/6nlFR9HSJr