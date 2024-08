पदक से चूकीं विनेश, लेकिन साइन करने के लिए 15 कंपनियां कतार में, इतने गुना बढ़ गए प्रति विज्ञापन रेट

Many Companies Want to Sign Agreement With Vinesh Phogat: पेरिस ओलंपिक 2024 में जरुर विनेश फोगाट मेडल लाने से चूक गईं, लेकिन उनके स्टारडम में कोई कटौती देखने को नहीं मिल रही. बल्कि उनके ख्याति में बढ़ोतरी ही दर्ज हुई है. इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक से उनके लौटने के बाद कई कंपनियां उनके साथ करार करने के लिए कतार में लगी हुई हैं. यहां उन्हें कंपनियों की तरफ से काफी ज्यादा रकम भी ऑफर किए जा रहे हैं.

करीब 15 कंपनियां लगी हुई हैं कतार में

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विनेश फोगाट को अपने साथ जोड़ने के लिए करीब 15 बड़े ब्रांड लाइन में लगे हुए हैं. इनमें ज्वैलरी, एजुकेशन, पैकेज्ड फूड, स्वास्थ्य, पोषण और बैंकिंग में कार्य करने वाली कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक फोगाट की एंडोर्समेंट फीस खेलों से पहले एक वर्ष की प्रति डील 25 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर प्रति वर्ष 75 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच हो गई है.

विनेश सोशल मीडिया से भी करती हैं अच्छी खासी कमाई

विनेश फोगाट सोशल मीडिया पर भी प्रचार के माध्यम से अच्छी खासी रकम प्राप्त करती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए विनेश पेरिस ओलंपिक से पहले करीब 2 से 3 लाख रूपये चार्ज करती थीं. मगर अब उनकी एक पोस्ट की कीमत बढ़कर 10 से 15 लाख रुपये तक पहुंच गई है.

इसके पीछे की वजह पेरिस ओलंपिक में उम्दा प्रदर्शन के बाद उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में तेजी से वृद्धि हुई है. खबरों के मुताबिक पिछले 5 अगस्त तक इंस्टाग्राम पर उन्हें 2.88 लाख लोग फॉलो करते थे. मौजूदा समय में उन्हें 1.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

