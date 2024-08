ये मेरा इलाक़ा है ! ब्रॉन्ज जीतने पर गोल पोस्ट पर जाकर बैठ गए श्रीजेश, फिर सम्मान में झुकी पूरी टीम, ऐसा था पूरा रोमांच

PR Sreejesh at Paris olympics 2024: भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर दिया. लगातार दूसरी बार भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही. बता दें कि यह मैच भारतीय गोलकीपर श्रीजेश का आखिरी मैच था. अपने करियर के आखिरी मैच में ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर श्रीजेश ने इतिहास रच दिया. बता दें कि स्पेन को हराने के बाद श्रीजेश ने वही किया जिसका सपना उन्होंने देखा था. श्रीजेश जीत के बाद सीधे गोल पोस्ट कर जाकर बैठ गए. तो वहीं बाकी हॉकी खिलाड़ियों ने श्रीजेश के सामने सजदे में झुक गए. यह एक ऐसा पल है जिसे हर एक भारतीय अपने सीने में दफन करके रखेगा.

Legend @16Sreejesh !!! Thank you for everything…. Congratulations Champion!! pic.twitter.com/nv1H3KssND

Congratulations Team India and harmanpreet & sreejesh for winning Bronze . @TheHockeyIndia pic.twitter.com/BM994UEHe9

18 साल, श्रीजेश का यागदार करियर

इसके अलावा यही नहीं भारत के लगातार दूसरे ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीआर श्रीजेश की भावनाएं साफ झलक रही थीं. जीत के तुरंत बाद श्रीजेश ने अपने हॉकी गियर के सामने झुककर खेल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, उनका यह अंदाज देखकर फैन्स काफी इमोशनल भी हो गए. बता दें कि अनुभवी गोलकीपर ने टूर्नामेंट से पहले घोषणा ही की थी कि पेरिस ओलंपिक उनका अंतिम इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा .

No Indian will pass without liking this post!



Chak De India 🇮🇳 Back to Back #Bronze medal!!#Sreejesh #Harmanpreet #Hockey #HockeyIndia #IndiaVsSpain #IndiaAtParis24 #IndiaAtOlympics #INDvsESP #NeerajChopra #GOLD pic.twitter.com/WkPt4jaCDM