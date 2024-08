''भीड़ की प्रत्येक चीख मेरी'', अपने आखिरी मुकाबले से पहले श्रीजेश की आंखें हुई नम, जानें भारत के दीवार ने क्या कहा

PR Sreejesh Emotional Post: भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए आज (8 अगस्त) का दिन बेहद अहम है. भारत के लड़ाके ब्रांज मेडल पर कब्जा जमाने के लिए शाम 5.30 बजे से स्पेन के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे. यह मुकाबला भारतीय टीम के दीवार श्रीजेश के लिए भी काफी अहम है. क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही संन्यास ऐलान कर दिया था. पेरिस ओलंपिक उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट है. अपने आखिरी मुकाबले से पूर्व उन्होंने बेहद ही इमोशनल पोस्ट साझा किया है.

36 वर्षीय गोलकीपर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ''मैं आखिरी बार पोस्ट के बीच तैयार हूं. मेरा दिल आभार और गर्व से भरा हुआ है. जीवन का यह सफर एक युवा लड़के के सपनों के साथ शुरू हुआ और भारत के शान की रक्षा करने वाले आदमी तक, असाधारण रही. आज मैं भारत के लिए आखिरी मुकाबला खेलूंगा. मेरा हर बचाव, भीड़ की प्रत्येक चीख मेरी आत्मा में हमेशा के लिए बस जाएगी. धन्यवाद भारत मुझ पर भरोसा करने के लिए. मेरे साथ खड़े रहने के लिए. यह अंत नहीं है, बल्कि याद की जाने वाली स्मृतियों की शुरुआत है. जय हिंद!''

As I stand between the posts for the final time, my heart swells with gratitude and pride. This journey, from a young boy with a dream to the man defending India's honour, has been nothing short of extraordinary.



Today, I play my last match for India. Every save, every dive,… pic.twitter.com/pMPtLRVfS0