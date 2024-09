Chess Olympiad 2024: चेस ओलंपियाड विजेताओं ने मांगा पीएम मोदी से एक सुझाव तो मिला ये जवाब

PM Modi Meet Chess Olympiad Winners: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर शतरंज ओलंपियाड में स्वर्णिम इतिहास रचने वाली भारतीय टीमों से मुलाकात की. इस मुलाकात का वीडियो सामने आया है. पीएम मोदी ने पिछले रविवार को बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड-2024 में ओपन सेक्शन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पुरुष और महिला दोनों टीमों से खास मुलाकात की. ओलंपियाड के 97 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने दोनों कैटेगरी में गोल्ड जीते हैं.

पीएम मोदी ने जवाब देते कहा, आपको जैसे ट्रेनिंग मिलती है, डाइट प्लान होता है ये सारी चीज़े है और अगर आपको फैसला लेना है तो हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और ना समझ आये तो किसी से पूछना चाहिए, रही बात एनर्जी की तो आप योग और मेडिटेशन से हासिल कर सकते हैं. जीवन में कभी संतोष नहीं कीजिये अगर संतोष कर लीजियेगा तो नींद आएगी. हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए जो आपको आगे लेकर जाता है.

A wonderful interaction with the Indian chess contingent that won the 45th FIDE Chess Olympiad. Do watch! https://t.co/1fALfjTOe7