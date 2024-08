India vs Great Britain Hockey: ग्रेट ब्रिटेन के गोलकीपर द्वारा वीडियो टैबलेट के इस्तेमाल को लेकर मचा बवाल, क्या टीम इंडिया के साथ हो रही थी बेईमानी ?

India hockey Paris Olympics 2024: भारत ने ग्रेट-ब्रिटेन (India vs Great Britain Hockey) को पेरिस ओलंपिक की हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में रविवार को शूटआउट में 4-2 से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. निर्धारित 60 मिनट तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं. इसके बाद शूटआउट के जरिए विजेता का फैसला हुआ। पीआर श्रीजेश एक बार फिर अपनी स्मार्ट गोलकीपिंग से टीम की जीत के हीरो रहे. इस जीत ने भारत को लगातार दूसरे ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है. बता दें कि इस मैच के दौरैान काफी विवाद भी देखने को मिला. दरअसल, भारत को शूटआउट में जीत मिली लेकिन इस शूट आउट के दौरान एक ऐसा नजरा भी देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

हुआ ये कि शूटआउट के शुरुआत होने से पहले ग्रेट ब्रिटेन के गोलकीपर को अपने साथ आईपैड रखने की अनुमति दी गई थी जिसे देखकर भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैरान रह गए और उन्होंने रेफरी के सामने इसका विराध किया. भारतीय खिलाड़ियों के विरोध करने के बाद रेफरी ने ब्रिटेन के गोलकीपर से डिवाइस जब्त कर ली. जिसके बाद भारत ने दूसरा पेनल्टी शॉट मारा.

बता दें कि हॉकी इंडिया के रेफरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं. हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने इस घटना पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि "यह एक ऐसा व्यवधान है जिससे बचा जाना चाहिए." टिर्की ने कहा, "नियमों के अनुसार, जिस तरफ शूटआउट हो रहा है, वहां नोटपैड नहीं रखे जाने चाहिए. इससे व्यवधान पैदा हो सकता है. इस तरह के उच्च स्तरीय मैचों में अधिक सावधानी से अंपायरिंग की आवश्यकता होती है."

