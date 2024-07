Paris Olympics 2024: पीवी सिंधु ने जीता पहला मैच, रोइंग में बलराज ने रचा इतिहास

Paris Olympics 2024: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू (PV Sindhu) ने रविवार को यहां पेरिस ओलंपिक की महिला एकल स्पर्धा में अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप एम के मैच में मालदीव की फातिमाथ अब्दुल रज्जाक के खिलाफ आसान जीत के साथ की. लगातार तीसरे ओलंपिक पदक के लिए चुनौती पेश कर रही सिंधू और फातिमाथ के बीच का अंतर साफ नजर आया. भारतीय खिलाड़ी ने अपने से कम रैंकिंग वाली खिलाड़ी को सिर्फ 29 मिनट में सीधे गेम में 21-9 21-6 से शिकस्त दी. रियो ओलंपिक 2016 में रजत और तोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली 10वीं वरीय सिंधू ग्रुप के अपने दूसरे मैच में बुधवार को दुनिया की 75वें नंबर की खिलाड़ी एस्टोनिया की क्रिस्टिन कूबा से भिड़ेंगी.

रोइंग में बलराज ने रचा इतिहास

इसके अलावा रोइंग में बलराज पंवार (Balraj Panwar) ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है. बलराज ऐसे पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने इस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. भारत के बलराज पंवार रेपेचेज राउंड में मोनाको के क्वेंटिन एंटोगनेली से दूसरे स्थान पर रहे।.भारत के लिए अच्छी खबर. बलराज पंवार अब मंगलवार को पुरुष एकल स्कल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में शिरकत करेंगे.

