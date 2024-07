Paris Olympic 2024: कैसे म्यूजियम घूमने के दौरान टॉम डेली को मिली ओलंपियन बनने की प्रेरणा, रजत पदक जीतकर रचा इतिहास

Tom Daley Paris Olympic 2024: ब्रिटिश गोताखोर टॉम डेली ने सोमवार को अपना पांचवां ओलंपिक पदक हासिल किया, क्योंकि उन्होंने पुरुषों की सिंक्रोनाइज्ड 10 मीटर प्लेटफॉर्म डाइविंग में रजत पदक जीता, जिसमें उन्होंने नोआ विलियम्स के साथ जोड़ी बनाई थी. डेली ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था, जब वह केवल 14 वर्ष के थे. 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अपने पदार्पण के बाद से, उन्होंने पाँच ओलंपिक पदक जीते हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह ग्रेट ब्रिटेन के पहले गोताखोर हैं. उन्होंने टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक जीता. डेली और विलियम्स ने रजत पदक जीतने के लिए छह अच्छे गोते लगाए. उन्हें चीन के यांग हाओ और लियान जुंजी ने पछाड़ दिया. इस जोड़ी ने चीन की जोड़ी पर दबाव बनाया, लेकिन उन्हें पछाड़ नहीं पाए.

इस दौरान डस्टिन लांस ने कहा, इस बीच मैच के दौरान टॉम डेली के पति अपने बच्चों के साथ उनका हौसला-अफजाई करने पहुंचे थे, इस दौरान डस्टिन लांस ने कहा "यह परिवार के लिए बहुत ही भावुक करने वाला है" टॉम डेली के पति डस्टिन लांस ब्लैक का कहना है कि डेली को ओलंपिक पदक जीतते देखना उनके बेटों के लिए "बहुत खास" था.

