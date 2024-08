Paris Olympics 2024: शाबाश अंकिता-धीरज! आपने यह मेडल हारा नहीं, जीता है

Dhiraj Bommadevara-Ankita Bhakat: भारत के धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भकत की मिश्रित तीरंदाजी जोड़ी यहां पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक के मैच में अमेरिकी जोड़ी से हारकर पदक से चूक गई जिसके बाद उन्होंने कहा कि पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचना ऐतिहासिक था लेकिन पदक से चूकना निराशाजनक रहा. बता दें कि बोम्मादेवरा और भक्त मिश्रित टीम कांस्य पदक मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका से 2-6 से हार गए. जब धीरज और अंकिता की मिश्रित टीम जोड़ी ने नौ ओलंपिक में पहली बार अंतिम चार में प्रवेश किया तो भारत ने तीरंदाजी में यह एतिहासिक उपलब्धि हासिल की. लेकिन दक्षिण कोरियाई जोड़ी से हारने के बाद यह जोड़ी कांस्य पदक के प्लेऑफ में पहुंची जिसमें उन्हें अमेरिका से हार का सामना करना पड़ा. भले ही अंकिता-धीरज भारत को मेडल नहीं दिला पाईं लेकिन तीरंदाजी में सेमीफाइनल इवेंट तक पहुंचकर भारतीय तीरंदाजी ने फैन्स का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर अंकिता-धीरज की भरपूर तारीफ हो रही है.

Their backgrounds were humble.



Ankita is a milkman's daughter.

Dhiraj is an Archery technician's son.



Inspiring stories. They lost bronze at #ParisOlympics2024, but still gave India's best ever performance in the mixed archery category. pic.twitter.com/My6voA76BF