"मैं और सरबजोत यही सोच रहे थे कि...", दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद इमोशनल हुईं शूटर मनु भाकर

Manu Bhaker : पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics) में भारत की झोली में दूसरा मेडल आ चुका है. शूटर मनु भाकर ओलंपिक इतिहास में एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. इस मौके पर मनु ने कहा कि इस खास उपलब्धि को हासिल करने पर वह बहुत खुश हैं. भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया. इस जोड़ी ने मंगलवार को एक रोमांचक मैच में धीमी शुरुआत से उबरते हुए दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराकर लचीलेपन और संयम का प्रदर्शन किया. मनु ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने के बाद कहा, "मैं वास्तव में गर्व महसूस कर रही हूं. मैं इस उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम होने के लिए बहुत आभार महसूस करती हूं. सभी के आशीर्वाद और प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद."

यह पेरिस खेलों में मनु और भारत का दूसरा पदक भी था. 22 वर्षीय मनु के पास महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेने पर तीसरा पदक जीतने का भी मौका है. कांस्य पदक प्लेऑफ में, ली वोनहो और ओह ये जिन की दक्षिण कोरियाई टीम ने पहली सीरीज़ जीती। हालांकि, भारतीय जोड़ी ने वापसी करते हुए 8-2 की बढ़त बना ली. स्पर्धा में बाद के हाफ ने रोमांचक मोड़ लिया क्योंकि कोरियाई जोड़ी वापसी करने में सफल रही, लेकिन भारत ने कभी भी अपनी बढ़त को कम नहीं किया और अंत में जीत सुनिश्चित की.

VIDEO OF THE DAY. 🇮🇳



Manu Bhaker & Sarabjot Singh receiving the Bronze Medal in Paris Olympics 🥉 pic.twitter.com/dsQryZMqYk