Indian Men's Hockey Team: देश के जाबाजों का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों पर लगे जमकर ठुमके

Grand Welcome For Indian Mens Hockey Team: ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरूष हॉकी टीम के सदस्यों का शनिवार (10 अगस्त) की सुबह पेरिस से भारत लौटने पर भव्य स्वागत किया गया है. कांस्य मुकाबले में भारतीय टीम गुरुवार (8 अगस्त) को स्पेन के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी. ओलंपिक के इतिहास में भारत का 13वां ओलंपिक पदक था.

भारतीय हॉकी की दीवार गोलकीपर पीआर श्रीजेश पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में 2 पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारत के ध्वजवाहक होंगे. श्रीजेश, अमित रोहिदास, राजकुमार पाल, अभिषेक, सुखजीत सिंह और संजय समापन समारोह के बाद लौटेंगे.

कप्तान हरमनप्रीत सिंह और टीम का फूलों की मालाओं और ढोल ताशे के साथ इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया. हरमनप्रीत ने मीडिया से हुई बातचीत के दौरान कहा, ''हमें पूरा सहयोग मिला और हमारी सारी जरूरतें पूरी की गई. हम धन्यवाद देना चाहते हैं.''

