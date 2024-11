Olympic 2036: भारत ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दिशा में बढ़ाया कदम, "आश्य-पत्र" आईओसी को सौंपा

भारत ने दो दिन पहले 2036 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाते हुए देश की इच्छा व्यक्त करने से संबंधित आशय पत्र अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को सौंप दिया है. खेल मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने यह पत्र एक अक्टूबर को आईओसी को सौंपा था. IOC ने इसका स्वागत किया है और इस कोशिश को पीएम मोदी का विज़न माना जा रहा है. लेकिन मेजबानी हासिल करने से पहले भारत को सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, चिली और टर्की जैसे देशों की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

