Paris Olympics 2024: क्या मेडल जीतने वाले एथलीट को मिल रहा है 'एफिल टावर' का लोहा ? जानें क्या है गोल्ड, सिल्वर और बॉन्ज मेडल की कीमत

Olympic Games Paris 2024: पेरिस ओलंपिक में भारत की शूटर मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही है. मनु भारत की पहली महिला शूटर बन गई हैं जिन्होंने यह कारनामा ओलंपिक में किया है. बता दें कि ओलंपिक खेल में निशानेबाजी में भारत के पास अब 5 मेडल हैं. आखिरी बार किसी भारतीय निशानेबाज ने ओलंपिक में मेडल 2012 में जीता था. अब मनु ने ओलंपिक में मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया है. ओलंपिक खेलों में मेडल जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है. हर खिलाड़ी का सपना ओलंपिक में मेडल हासिल करने का होता है. ओलंपिक में गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल दिए जाते हैं. बता दें कि इस बार ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस हो रहा है. वहीं इस बार मेडल जीतने वाले एथलीट अपने घर Eiffel Tower का लोहा साथ में ले जाएंगे. दरअसल, इस बार हर एक मेडल पर एफिल टावर के लोहे के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया गया है, यानी मेडल जीतने पर एथलीट मशहूर एफिल टावर का लोहा भी अपने साथ घर ले जाने वाले हैं.

एफिल टावर, फ्रांस की ऐतिहासिक धरोहर

बता दें कि फ्रांस में एफिल टावर का निर्माण 1887 से लेकर 1889 के बीच किया गया था. पिछले एक दशक से एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस की शोभा बढ़ा रहा है. बता दें कि एफिल टावर से ही कुछ लोहा निकालकर ओलंपिक के मेडल में लगाए गए हैं, एफिल टावर की देखरेख करने वाली कंपनी ने ऐतिहासिक स्मारक की विरासत को एक नई पहचान देने के लिए यह पहल शुरू कराई है.

मेडल के बीचोंबीच लगा है एफिल टावर का सोना

बता दें कि एफिल टावर के लोहे का इस्तेमाल मेडल के बीच में किया गया है. जिसे षटभुज (हेक्सागोन) का आकार दिया गया है. षटभुज को गाढ़ा सलेटी से रंगा गया है. मेडल पर जहां एफिल टावर का लोहा लगा है वहां, 'Paris 2024' लिखा हुआ है. षटभुज के 6 कोनों पर गोल्ड कलर के जेमस्टोन भी लगाए गए हैं, जो मेडल की सुंदरतो को नया आयाम दे रहे हैं.

