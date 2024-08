"तस्वीर डिलीट करें...", पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हुए आगबबूला, पाक PM शहबाज शरीफ पर लगाया अरशद नदीम का 'अपमान' करने का आरोप

Danish Kaneria angry reaction Viral: पाकिस्तान के अरशद नदीम (Arshad Nadeem) पेरिस ओलंपिक पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे. 1992 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है. बता दें कि पेरिस से पाकिस्तान आने पर अरशद का भव्य स्वागत किया गया तो वहीं पाकिस्तानी सरकार ने नदीम को प्राइज मनी का फैसला किया. पाकिस्तान वापस आने पर नदीम ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की, पाकिस्तानी पीएम ने नदीम को 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (करीब 3 लाख रुपये, भारत ) का नकद इनाम दिया. जिसे देखकर पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया भड़क गए हैं. प्रधानमंत्री से अरशद को इतनी कम राशि मिलने पर पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर को अच्छा नहीं लगा है. दानिश ने पोस्ट शेयर कर इसे नदीम का अपमान करार दिया है.

दानिश कनेरिया ने अपने पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री जी..आपने जो 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये रुपए दिए हैं, उनकी तस्वीर हटा दीजिए- इससे उनकी वास्तविक ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं.. यह रकम इतनी कम है कि वह हवाई टिकट भी नहीं खरीद सकते. यह अरशद और देश दोनों का अपमान है, खासकर उनके संघर्षों को देखते हुए."

Mr. Prime Minister, at least offer a graceful congratulations. Delete the picture of the million rupees you gave—it does nothing for his real needs. This amount is so small he can't even afford air tickets. It's an insult to both Arshad and the nation, considering his ongoing… https://t.co/OLQZAfWLvU