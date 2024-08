Paris Olympics 2024: हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर फूट-फूट कर रोने लगे कमेंटेटर, ऐसा था पूरा रोमांच, Video

India Enter Hockey Semifinal At Paris Olympics 2024: ग्रेट ब्रिटेन को हराकर भारतीय टीम से पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. सेमीफाइनल में अब भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा. बता दें कि क्वार्टर फाइनल में भारत के स्टार डिफेंडर अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाया गया जिसके बाद उन्हें मैच से बाहर बैठना पड़ा. भारत ने 10 खिलाड़ियों के साथ मिलकर क्वार्टर फाइनल खेला और शूट आउट में जाकर जीत हासिल की. भारतीय गोलकीपर श्रीजेश ने शानदार परफॉर्मेंस कर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. लगातार दूसरे ओलंपिक में भारतीय टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहंची. वहीं, सेमीफाइनल में भारतीय हॉकी टीम के पहुंचने पर कमेंटेटर काफी इमोशनल हो गए और फूट-फूट कर रोने लगे. जैसे ही भारतीय टीम शूटआउट में विजेता बनी, वैसे ही कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर अपने इमोशन पर काबू नहीं कर पाए और रोने लग गए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. वहीं, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी जब भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही थी तो उस समय भी कमेंटेटर के आंखों से आंसू निकले थे और भावुक हो गए थे.

अमित रोहिदास पर एक मैच का प्रतिबंध, सेमीफाइनल मैच से बाहर

भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख डिफेंडर अमित रोहिदास को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में रेड कार्ड मिलने के कारण एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया है और वह जर्मनी के खिलाफ मंगलवार को होने वाले ओलंपिक सेमीफाइनल में नहीं खेल पाएंगे. इसका मतलब है कि इस महत्वपूर्ण मैच के लिए भारत के केवल 15 खिलाड़ी ही उपलब्ध रहेंगे जो आठ बार के ओलंपिक चैंपियन के लिए करारा झटका है.

India's lost glory in #Hockey is now back! Reaching Olympics Semi final back to back is a huge achievement. All the best to our smart boys in the Semi-final match !! #Cheer4Bharat https://t.co/WX1oN3m1HP pic.twitter.com/82cZARM7lH