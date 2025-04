'हम करके दिखाते हैं...' गौतम अदाणी ने नेशनल पैरा टीटी में गोल्ड जीतने वाली नूरजहां जामनी को दी बधाई

UTT National Para TT Championships: यूटीटी नेशनल पैरा टीटी 2024-25 में नूरजहां जामनी ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. नूरजहां जामनी के गोल्ड जीतने पर अदाणी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बधाई दी है. चेयरमैन गौतम अदाणी ने अपने पोस्ट में नूरजहां जामनी (Noorjahan Jamani from Adani Airports) की तारीफ की है और साथ ही बिज़देव टीम से के मेहता को भी बधाई संदेश दिया है.

गौतम अदाणी ने लिखा, "अदाणी में एक और अविश्वसनीय सप्ताह. अदाणी एयरपोर्ट्स की ओर से नूरजहां जामनी को बहुत-बहुत बधाई. यूटीटी नेशनल पैरा टीटी चैंपियनशिप में गोल्ड, उसके बाद नेशनल पैरा टीटी 2024-25 में एक और गोल्ड मेडल (महिला एकल - कक्षा 6), रजत (मिश्रित युगल) और कांस्य (महिला युगल). एक असाधारण मेडल जो हमें गर्व से भर देता है. मेरे साथ हमारी बिज़देव टीम से एक और निडर उपलब्धि हासिल करने वाले के मेहता भी हैं. हमारी अपनी बंजी चैंपियन! उड़ान भरने को मिलती है जो आसमान पर उतरने का जज्बा रखते हैं. उड़ान उन्हीं को मिलती है जो आसमान छूने का जज़्बा रखते हैं."

Most people do it for the thrill. Kay Mehta, our own Adanian, did it to make a statement. From the heights of Rishikesh, strapped in his wheelchair, Kay took a leap that told the world: no odds, no fear, can stop willpower.



Kay, you don't just inspire us - you redefine what it… pic.twitter.com/n1CTvFKtsQ