Year Ender Lifestyle: 2025 में इन कपड़ों का रहा ट्रेंड, 2026 में इन फैशन ट्रेंड का रहेगा बोलबाला

Year Ender Lifestyle 2025: आज के समय में हर कोई सुंदर पर अट्रैक्टिव दिखना चाहता है. इसके लिए लोग नए फैशन ट्रेंड्स भी फॉलो करते हैं. फैशन के लिहाज से 2025 में 90 और 2000 के दशक के बोलबाला रहा रहा है. 2025 में Y2K फैशन की वापसी हुई. इसमें लो-वेस्ट जींस, शिमरी टॉप और मिनी स्कर्ट जैसे स्टाइल शामिल थे. 2025 में लोग आरामदायक और ढीले-ढाले कपड़े पहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अगर, आप भी अपने आउटफिट के लिए ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो 2026 में आने वाले फैशन ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं.

2025 फैशन ट्रेंड्स

2025 में Y2K फैशन की वापसी हुई हैं. 2025 में लो-वेस्ट जींस, शिमरी टॉप्स, बटरफ्लाई पैटर्न और मिनी स्कर्ट्स फिर से चलन में रहे. इस साल लोगों इन फैशन ट्रेंड को खुब पसंद किया.

2025 में लोगों ने टाइट और दिखावटी कपड़ों से दूरी बनाई और आरामदायक और ढीले-ढाले कपड़े पहनना ज्यादा पसंद किए. फ्लोई मैक्सी ड्रेसेस, फ्लेयर मैक्सी ड्रेसेस और ओवरसाइज्ड को-ऑर्ड सेट बहुत लोकप्रिय हुए.

2026 में फैशन के कुछ ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं. 2026 में रंगीन और बोल्ड प्रिंट्स, जैसे मिंट ग्रीन, रॉयल ब्लू, एम्बर हेज के साथ-साथ पेस्टल शेड्स का चलन और रोमांटिक फैब्रिक्स देखने को मिल सकते हैं.

वार्म यूकेलिप्टस- वाल्स्पर ने इसे 2026 का कलर ऑफ द ईयर चुना है. यह एक शांत और सुखदायक हरा रंग है.

ट्रांसफॉर्मेटिव टील- WGSN द्वारा 2026 के लिए चुना गया यह रंग गहरे नीले और जलीय हरे रंग का एक मिश्रण है.

डिवाइन डैमसन- ग्राहम और ब्राउन के अनुसार यह एक गहरा बरगंडी रंग है, जो परिष्कृतता और नाटकीयता जोड़ता है.

