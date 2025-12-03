विज्ञापन

Year Ender 2025: मिंट ग्रीन और मोका ब्राउन 2025 में ये color रहे ट्रेंड, जानिए 2026 का फैशन कलर ट्रेंड क्या है?

Year Ender Lifestyle 2025: इस साल 2025 में कुछ ऐसे कलर रहे जो सबसे ज्यादा लोगों के दिलों पर छाए रहे. यह फैशन और इंटीरियर डिजाइन दोनों में छाए हुए रहे है.

Read Time: 2 mins
Share
Year Ender 2025: मिंट ग्रीन और मोका ब्राउन 2025 में ये color रहे ट्रेंड, जानिए 2026 का फैशन कलर ट्रेंड क्या है?
2025 में कौन सा कलर ट्रेंड में रहा?
File Photo

Year Ender Lifestyle 2025: 2024 चॉकलेट ब्राउन और बरगंडी कलर सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहा. पिछले साल इन दोनों रंगों ने जादू कर दिया था, जब डिज़ाइनरों और ब्रांडों ने दोनों टोन के गहरे और मनमोहक मूड को अपनाया था, लेकिन 2025 में कलरों की दुनिया में नए रंगों ने जगह ले ली. इस साल 2025 में कुछ ऐसे कलर रहे जो सबसे ज्यादा लोगों के दिलों पर छाए रहे. 2025 में कुछ खास रंग ट्रेंड में रहे हैं, जो फैशन और इंटीरियर डिजाइन दोनों में छाए रहे हैं. चलिए आपको बताते इस साल के ऐसे कलर जो फैशन और इंटीरियर में सबसे ज्यादा पसंद किए गए. वहीं, WGSN और Coloro के अनुसार, 2026 में रंग ट्रेंड, बदलाव, संतुलन और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ाव की भावना दर्शाते हुए दिखाई देंगे.

यह भी पढ़ें:- क्रिसमस पर गोवा जैसा करना है इंज्‍वॉय तो भारत की 5 जगहों का बना सकते हैं प्लान, खूब मिलेगा मजा और पैसा भी ज्यादा नहीं होगा खर्च

2025 में ट्रेंड में रहे रंग

मोका ब्राउन एक चॉकलेट जैसी भूरे रंग की छाया है, जो बालों का रंग, इंटीरियर डिजाइन और फोटोग्राफी बैकड्रॉप जैसे विभिन्न संदर्भों में उपयोग की जाती है. चॉकलेट शेड सर्दियों के फैशन में मोका ब्राउन काफी लोकप्रिय रहा.

बटर येलो

बटर येलो एक हल्के, मलाईदार पीले रंग का है, जो एक पेंट रंग, एक फैशन रंग और मक्खन के प्राकृतिक रंग के रूप में उपयोग किया जाता है. यह प्राकृतिक, सुखदायक और स्टाइलिश लुक देता है.

मिंट ग्रीन

मिंट ग्रीन प्रकृति से जुड़ाव का अहसास दिलाता है. आमतौर पर ताजगी और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है. यह शांति, विकास और प्रेरणा की भावनाओं को बढ़ावा देता है.

2026 के लिए फैशन कलर ट्रेंड

2026 के लिए सबसे प्रमुख ट्रेंडिंग रंग "ट्रांसफॉर्मेटिव टील" है, जिसे WGSN और Coloro ने कलर ऑफ द ईयर घोषित किया है. यह गहरा नीला और एक्वा ग्रीन का मिश्रण है, जो बदलाव और पुनर्निर्देशन का प्रतीक है. इसके अलावा बर्फीला नीला, हल्का लैवेंडर, डीप पर्पल, मिंट ग्रीन और शैंपेन गोल्ड जैसे रंग भी लोकप्रिय रहेंगे. ये रंग प्रकृति से प्रेरित, शांत और आधुनिक लुक देते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Year Ender, Year Ender 2025, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com