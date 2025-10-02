World Smile Day: किसी थेरेपी से कम नहीं है मुस्कुराना, वर्ल्ड स्माइल डे पर जानें बस 5 मिनट खुलकर हंसने के फायदे

World Smile Day 2025: हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जाता है. इस साल यह दिन 2 अक्टूबर 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा. इसकी शुरुआत 1999 में अमेरिका के कलाकार हार्वे बॉल ने की थी. हार्वे वही शख्स थे जिन्होंने मशहूर स्माइली फेस डिजाइन किया था. उनका मानना था कि मुस्कान इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और इसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए. इसी सोच से वर्ल्ड स्माइल डे की नींव रखी गई, ताकि लोग कम से कम एक दिन खुलकर मुस्कुराएं और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दें.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और थकान हर किसी के साथी बन गए हैं. ऐसे माहौल में मुस्कुराना और भी जरूरी हो जाता है. मुस्कुराना न सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराता है, बल्कि यह हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए थेरेपी जैसा काम करता है. सिर्फ 5 मिनट खुलकर हंसने से शरीर और मन को कई फायदे मिल जाते हैं. आइए जानते हैं मुस्कुराने के कुछ ऐसे ही बेहतरीन फायदों के बारे में –

तनाव से राहत

कई वैज्ञानिक रिसर्च बताती हैं कि मुस्कुराने से दिमाग में हैप्पी हार्मोन यानी एंडोर्फिन रिलीज होते हैं. इससे स्ट्रेस कम होता है और मूड तुरंत अच्छा हो जाता है.

न्यूरोसाइंस के अनुसार, मुस्कान के दौरान दिमाग डोपामाइन, एंडॉरफिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है. ये नेचुरल मूड बूस्टर हैं, जो चिंता घटाते हैं और आपको पॉजिटिव सोचने में मदद करते हैं.

जब हम सच्ची मुस्कान (जिसे डुचेन स्माइल कहते हैं) हंसते हैं, तो चेहरे की कई मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं. खासकर जायगोमैटिक मेजर और ऑर्बिक्युलरिस ओकुली मांसपेशियां. यही वजह है कि असली मुस्कान में सिर्फ होंठ ही नहीं, बल्कि आंखें भी चमक उठती हैं.

2010 में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं, वे औसतन सात साल अधिक जीते हैं.

इन सब से असलग मुस्कुराने की आदत हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव रखती है. इससे शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए और ज्यादा सक्षम हो जाता है.

इस तरह मुस्कान सिर्फ चेहरे पर दिखने वाला भाव नहीं है, यह हमारे दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने वाली नेचुरल दवा है. यही वजह है कि विशेषज्ञ रोजाना कम से कम कुछ मिनट खुलकर हंसने की सलाह देते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.