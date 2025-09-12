महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले जल्दी क्यों चढ़ती है शराब? आज जान लीजिए इसका जवाब

Alcohol Facts: शराब को कई लोग अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं, भले ही ये शरीर के लिए किसी जहर की तरह काम करती हो, लेकिन बिना इसके लोगों का काम नहीं चलता है. शराब जितनी ज्यादा पीते हैं, इसका नशा उतना ही तेज चढ़ता है. अलग-अलग शराब में अल्कोहल का लेवल अलग होता है, ऐसे में नशा भी कम या ज्यादा हो सकता है. हालांकि एक ऐसा फैक्ट है, जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है. आपने भी कई बार सुना या फिर देखा होगा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को शराब जल्दी चढ़ती है. आज हम आपको इसके पीछे का पूरा साइंस बताएंगे और आपकी ये कंफ्यूजन दूर करेंगे.

शराब से कैसे होता है नशा?

जब कोई शराब पीता है तो वो पेट में जाती है और फिर ये हमारे खून में घुलने लगती है. इसके बाद लिवर और ब्रेन में शराब पहुंचती है, लिवर लगातार अल्कोहल को फिल्टर करने का काम करता है. हालांकि ज्यादा शराब पीने के बाद ये प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है. यही वजह है कि शराब आपके पेट में ज्यादा देर तक रहती है और असर करती है. शराब का असर दिमाग पर भी होता है और न्यूरो ट्रांसमिटर्स पर असर करती है. इससे हमारा ब्रेन भी धीमा हो जाता है और नींद आने लगती है. इसीलिए आपको शराब पीने के बाद नशा महसूस होने लगता है.

शराब आपके शरीर में 72 घंटे तक रह सकती है.

इंसान के बालों में 90 दिनों तक शराब के ट्रेसेस रह सकते हैं.

शराब आपके खून में 12 घंटे तक रह सकती है, वहीं पेशाब में 24 घंटे तक शराब रह सकती है.

महिलाओं को जल्दी क्यों चढ़ती है शराब?

अब उस सवाल पर आते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले शराब जल्दी क्यों चढ़ जाती है? दरअसल इसके पीछे भी पचाने की क्षमता ही जिम्मेदार है, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले अल्कोहल मेटाबॉलिज्म कम होता है, जिससे उन्हें शराब जल्दी चढ़ने लगती है. द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी में बताया गया कि महिलाओं में अल्कोहल को तोड़ने वाले गैस्ट्रिक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज (ADH) का लेवल, पुरुषों की तुलना में लगभग आधा होता है.

एक और स्टडी में बताया गया कि महिलाओं में ADH कम एक्टिव होता है, जिससे वे वाइन और हार्ड ड्रिंक्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं. हालांकि बीयर पीने पर ऐसा नहीं होता है. जो महिलाएं पुरुषों के बराबर शराब पीती हैं, उनमें सिरोसिस जैसी बीमारी का खतरा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है.