जिम में टाइट कपड़े पहनने का है शौक? जानें ऐसा करना कब हो सकता है खतरनाक

Tight Gym Wear: जिम जाना आजकल लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, फिट रहने के लिए लोग जिम जाकर खूब एक्सरसाइज करते हैं और पसीना बहाते हैं. अगर आप भी जिम जाते हैं तो आपने कई लोगों को जिम वेयर यानी टाइट दिखने वाले कपड़े पहने देखा होगा. खासतौर पर लड़कियां बॉडी-हगिंग लेगिंग्स और स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर जिम करती हैं. हालांकि कई लोगों को ऐसा करने से परेशानी हो सकती है. आज हम आपको बता रहे हैं कि टाइट कपड़े किन लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें पहनने से पहले किन बातों का खयाल रखना चाहिए.

कब हो सकता है खतरनाक?

जिम में टाइट कपड़े पहनने से कई लोगों को स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती हैं. कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जिनमें सही से वेंटिलेशन नहीं होता है और अंदर पसीना आने लगता है. इससे बैक्टीरियल इंफेक्शन या फिर फंगल इंफेक्शन का खतरा बना रहता है. अगर आपको टाइट कपड़े पहनकर रैश हो रहे हैं या फिर किसी भी तरह की खुजली हो रही है तो आपको लूज आउटफिट पहनकर ही जिम जाना चाहिए.

सिंथेटिक कपड़े खरीदने से पहले ये देख लें कि वो ब्रीथेबल हैं या नहीं, यानी अच्छी तरह से वेंटिलेशन जरूरी है

कपड़े सिर्फ उतने ही टाइट होने चाहिए, जितने आपके लिए कंफर्टेबल हों.

ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ सकता है.

वर्कआउट के बाद अपनी स्किन को अच्छे से पोंछ लें और जिम वाले कपड़ों को बदलें.

किस तरह के कपड़े हैं बेस्ट?

जिम में आप लूज कपड़े पहनकर जा सकते हैं. इससे भले ही आपकी टोन्ड बॉडी नहीं दिखेगी, लेकिन आप कंफर्टेबल रहेंगे और आपकी स्किन को भी सांस लेने का मौका मिलेगा. अगर आपको टाइट कपड़े पहनकर ही जिम करने की आदत है तो किसी अच्छे ब्रैंड के ही कपड़े पहनें, जिनमें ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल होता है, जो स्किन फ्रेंडली और स्वेट प्रूफ होते हैं. जब भी स्किन से जुड़ी कोई समस्या होती है तो उसे इग्नोर न करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.