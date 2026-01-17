Women Bath During Periods: क्या लड़कियों को पीरियड्स में नहाना चाहिए? जानिए क्या कहता है विज्ञान

Women Bath During Periods: महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म यानी पीरियड होते हैं. इस दौरान उन्हें दर्द और असुविधा का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा हमारे समाज में मासिक धर्म के दौरान नहाने को लेकर कई मिथक और मान्यताएं प्रचलित हैं. कई लोग का मानना है कि पीरियड के दौरान लड़कियों का नहाना नहीं चाहिए, नहाने से खून बहना बंद हो जाएगा. इसके अलावा नहाने से बांझपन की समस्या हो सकती है और गर्म पानी से नहाने से खून जम जाएगा. चलिए आपको बताते हैं इस संबंध में विज्ञान और स्टडी क्या कहती है?

CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार, पीरियड्स में अच्छी स्वच्छता संक्रमण के खतरे को कम करती है. जननांगों को साफ रखना, समय पर पैड या टैम्पोन बदलना जरूरी है. पीरियड्स में नहाना बदबू रोकता है, बैक्टीरिया की वृद्धि कम करता है और त्वचा पर जमा रक्त को साफ करता है यानी ये स्वच्छता का हिस्सा है, न कि कोई जोखिम. विज्ञान के अनुसार, पीरियड्स के दौरान नहाना 100% सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है.

क्या पीरियड्स के दौरान स्नान कर सकती हूं?

बहुत से लोग मानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान स्नान नहीं करना चाहिए और चौथे या पांचवें दिन ही करना चाहिए, लेकिन विज्ञान के अनुसार, मासिक धर्म के दौरान स्नान करना बिल्कुल संभव है. यहां तक ​​कि मासिक धर्म के पहले दिन स्नान करने से भी कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होती. असल में इस दौरान स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है.

स्वच्छता- मासिक धर्म के दौरान शरीर के तापमान में बदलाव और पसीना आना सामान्य बात है. स्नान करने से शरीर स्वच्छ रहता है और संक्रमण से बचाव होता है.



दर्द से राहत- गर्म पानी से नहाने से पेट दर्द और कमर दर्द में आराम मिलता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.



मानसिक शांति- इस दौरान होने वाली चिड़चिड़ाहट कम हो जाएगी. स्नान करने से ताजगी का अनुभव होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.