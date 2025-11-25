विज्ञापन

Winter Parenting Tips: सर्दियों में माता-पिता भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, ठंड से परेशान हो सकते हैं बच्चे

Parenting Tips for Winters: आज हम ऐसी 4 गलतियां बताने जा रहे हैं जिन्हें माता-पिता को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना बच्चा सर्दियों में काफी ज्यादा बीमार भी पड़ सकता है.

सर्दियों में बच्चों की देखभाल कैसे करें?
Winters Parenting Tips: सर्दियों में छोटे बच्चों को ध्यान रखना माता-पिता के लिए चिंता का विषय होता है. बच्चे या पैरेंट्स की छोटी सी लापरवाही की वजह से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इस समय सर्द हवाओं, कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द जैसी समस्याएं बहुत परेशान करने लगती हैं. कई बार डॉक्टर से दवा लेने के बाद भी काफी समय तक ये मौसमी बीमारियां ठीक नहीं होती और बच्चे परेशान रहते हैं.

पैरेंट्स न करें ये 4 गलतियां

सर्दियों में बच्चों की देखभाल करते समय कई बार पैरेंट्स जाने-अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे बच्चे खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. इसके अलावा वे बीमार भी पड़ जाते हैं. इसी के चलते आज हम ऐसी 4 गलतियां बताने जा रहे हैं जिन्हें माता-पिता को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना बच्चा सर्दियों में काफी ज्यादा बीमार भी पड़ सकता है. 

1. काफी समय तक न नहलाना

कई बार माता-पिता बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें हफ्तों तक नहीं नहलाते हैं. ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है. दरअसल, बच्चों की साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. ज्यादा दिनों तक न नहलाने से बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो सकती है जिससे इंफेक्शन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में माता-पिता बच्चों को नियमित रूप से नहलाते रहें.

2. बाहर न खेलने देना

सर्द हवाओं से बचाने की वजह से कई पैरेंट्स अपने बच्चों को बहुत दिनों तक घर के अंदर ही रखते हैं और उन्हें बाहर नहीं खेलने देते हैं. आपको बता दें कि घर के अंदर रहने से इम्यूनिटी कमजोर होने का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में आप बच्चों को धूप में खेलने के लिए जाने दें. इससे उनका शरीर भी एक्टिव और फिट रहेगा.

3. ज्यादा कपड़ों से लपेट देना

ठंड से बचाने के लिए कई बार माता-पिता नन्हे बच्चों को बाहर से कंबल से लपेट देते हैं. लेकिन ऐसा करने से बच्चा बीमारी भी पड़ सकता है. दरअसल, ज्यादा कपड़ों से बॉडी पर पसीना आता है और जब ये सूखता है तो इससे ठंड भी लग सकती है. आप बच्चों को ठंड के अनुसार लेयरिंग में कपड़े पहना सकते हैं.

4. फल खिलाएं

बच्चों को हेल्दी बनाए रखने के लिए उन्हें मौसमी फल जैसे संतरा, मौसमी या फिर ड्राई फ्रूट्स जरूर खिलाएं. साथ ही सर्दियों में उन्हें नियमित रूप से पानी भी जरूर पिलाएं. सर्दियों में कई बच्चे पानी पीना बहुत कम कर देते हैं जिससे डिहाईड्रेशन की समस्या हो सकती है. 

