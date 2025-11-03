लाखों की ज्वेलरी पहनकर अपने ऊपर छिड़कती हैं परफ्यूम तो रुक जाएं, प्रियंका चोपड़ा ने बताया क्यों नहीं करना चाहिए ये गलत काम

Priyanka Chopra Jewellery Tips: परफ्यूम लगाने से पूरे लुक में चार-चांद लग जाते हैं. अक्सर लोग परफ्यूम को पूरा आउटफिट पहनने के बाद ही लगाते हैं. लेकिन, अगर आप ज्वेलरी पहनने के बाद परफ्यूम लगाती हैं तो ये काम आपके लिए बहुत गलत साबित हो सकता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) भी लाखों रुपये की ज्वेलरी पहनने के बाद अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कने से बचती हैं. दरअसल, ये केवल एक ब्यूटी टिप नहीं बल्कि लाखों की ज्वेलरी को लंबे समय तक चमकदार और नया रखने का एक सीक्रेट भी है. आइए जानते हैं इस सीक्रेट के पीछे का कारण और आखिर क्यों परफ्यूम लगाने का यह तरीका आपके लाखों के गहनों के लिए क्यों हानिकारक है.

क्या बोलीं प्रियंका चोपड़ा?

सोशल मीडिया पर ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो बताती हैं कि गहने पहनने के बाद कभी भी परफ्यूम न लगाएं. ऐसे में पहले परफ्यूम लगाएं, हेयरस्प्रे लगाएं, सब कुछ कर लें, और फिर अपने गहने पहनें. इससे गहनों पर एरोसोल नहीं लगेगा.

अपने लुक को एक फाइनल टच देने के लिए छिड़का गया परफ्यूम आपकी ज्वेलरी के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है. दरअसल, परफ्यूम और हेयर स्प्रे में मौजूद अल्कोहल, ऑयल और केमिकल कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट कर उसकी चमक को खराब कर सकते हैं. इससे गहनों पर कालेपन की एक परत भी चढ़ सकती है, साथ ही हुक जैसे नाजुक पॉइंट कमजोर हो सकते हैं. बता दें कि सोने, प्लेटिनम और हीरे या मोती जड़े हुए गहनें काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. ये केमिकल को बहुत जल्दी और आसानी से सोख लेते हैं जिससे चमक जाने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. ऐसे में अगली बार जब आप तैयार हों तो पहले परफ्यूम लगाएं और फिर अपनी लाखों की ज्वेलरी को पहनें.

अलग-अलग रखें

अगर आपके पास डायमंड की ज्वेलरी है तो इसे संभालकर और अलग ही रखें. गहनों को एक-साथ रखने से खरोंच लगने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. आप ज्वेलरी को सोफ्ट पाउच और बॉक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं.

ध्यान से करें सफाई

ज्यादातर मेटल्स और स्टोन्स को साफ करने के लिए हल्का गर्म पानी, साबुन और सोफ्ट ब्रश ही काफी होता है. अगर आप केमिकल वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो शाइन जाने का खतरा बढ़ सकता है.

वर्कआउट से पहले निकाल दें

अगर आप रोजाना रिंग या चेन जैसी ज्वेलरी रोज पहनती हैं तो वर्कआउट से पहले उसे निकालकर जरूर रख दें. दरअसल, पसीने से ज्वेलरी की शाइन कम हो सकती है.

