क्या आप भी बार-बार डालते हैं नाक में उंगली, तो हो जाएं सावधान...ये आदत पड़ सकती है भारी

Nose Picking Dangers: कई लोग ऐसे हैं ,जो बचपन से नाक में उंगली डालने (छेड़ने) की आदत रखते हैं. यह आदत अक्सर अनजाने में हो जाती है, लेकिन इसके गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी हैं. नाक के अंदर मौजूद संवेदनशील ऊतक और रक्त वाहिकाएं संक्रमित हो सकती हैं, जिससे बैक्टीरिया और वायरस आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं.

संक्रमण का खतरा | health risks

नाक में उंगली डालने (छेड़ने) से साइनस, नाक और गले के संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है. हाथों में मौजूद कीटाणु सीधे नाक में पहुंच जाते हैं और सर्दी, फ्लू या नाक की सूजन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. गंभीर मामलों में, यह ब्लड इंफेक्शन या नाक के टिशू में घाव तक का कारण बन सकता है.

नाखूनों और हाथों की सफाई जरूरी | naak ki safai

हमारा हाथ रोज़ाना कई सतहों को छूता है और ये हाथ अक्सर बैक्टीरिया और वायरस से भरे होते हैं. नाक छेड़ते समय ये रोगाणु सीधे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए हाथ धोना और नाखून साफ़ रखना बेहद जरूरी है.

सामाजिक और मानसिक असर | avoid nose picking

नाक में उंगली डालने (छेड़ने) की आदत सिर्फ़ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी शर्मिंदगी का कारण बन सकती है. यह आदत सार्वजनिक जगहों पर अनुचित मानी जाती है और दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है.

हेल्दी हैबिट्स अपनाएं | hygiene habits

इस आदत को छोड़ने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं:-

नाक खुजली या जकड़न महसूस होने पर टिश्यू का इस्तेमाल करें.

हाथ नियमित धोएं और साफ़-सुथरे रखें.

नाक की सफाई के लिए सॉल्ट वाटर स्प्रे या नेसल हाइजीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें.

अगर यह आदत तनाव या चिंता से जुड़ी है, तो माइंडफुलनेस या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज अपनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

