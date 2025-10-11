विज्ञापन

खीरे को काटने से पहले उसे ऊपर से घिसा क्यों जाता है? जानें क्या है ये नुस्खा

Cucumber Bitterness: अक्सर आपने कई बार अपने घर पर देखा होगा कि जब भी खीरे को काटा जाता है तो इससे पहले उसके ऊपर का हिस्सा घिसते हैं. ऐसा करने का एक खास कारण होता है.

खीरे को काटने से पहले उसे ऊपर से घिसा क्यों जाता है? जानें क्या है ये नुस्खा
खीरे को ऊपर से घिसकर ही काटा जाता है

किसी भी खाने के साथ सलाद न हो तो उसका मजा अधूरा रहता है. कई लोगों को सलाद की आदत होती है, इसीलिए वो जब भी खाना खाते हैं तो साथ में एक प्लेट सलाद की भी आती है. सलाद में सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल होता है, वो है खीरा... ज्यादातर लोग खीरा खाना काफी पसंद करते हैं. ऐसे में घर के फ्रिज में खीरे जरूर रहते हैं. खीरा काटने से पहले इसके साथ एक चीज होती है, जिसे आपने भी कई बार नोट किया होगा. जब भी लोग खीरा काटते हैं तो इससे पहले इसके ऊपरी हिस्से को घिसा जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा करने से क्या होता है और ये टोटका कितना कारगर है. 

ये है खीरे को घिसने की वजह

दरअसल जब भी हम मार्केट से खीरा लाते हैं तो इनमें कुछ खीरे अंदर से कड़वे निकलते हैं. इसी कड़वाहट को दूर करने के लिए खीरा काटने से पहले उसका ऊपरी हिस्सा घिसा जाता है. सबसे पहले लोग डंठल वाला हिस्सा थोड़ा सा काटते हैं और फिर उसी कटे हुए टुकड़े से खीरे को घिसने लगते हैं. इस दौरान खीरे से सफेद रंग का एक झाग निकलता है, जिसे देखकर माना जाता है कि अब खीरे की कड़वाहट निकल गई है. ऐसा करने के बाद ही खीरे को काटा जाता है. 

क्या कहता है साइंस?

खीरे को घिसने के पीछे एक खास वजह है, ये कोई टोटका या फिर नुस्खा नहीं है. खीरे और लौकी में कुकुर्बिटासिन नाम का एक एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से कड़वाहट महसूस होती है. ये कुकुर्बिटासिन बेल से टूटने वाले हिस्से से लेकर खीरे के बाहरी लेयर के आसपास होता है. जब इसे घिसा जाता है तो घर्षण का बल लगता है और ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ खिंचने लगता है. इसीलिए खीरे को घिसने पर ऊपर सफेद झाग दिखने लगता है. 

क्यों कड़वी होती हैं सब्जियां?

अब ये तो हम जानते हैं कि कुकुर्बिटासिन के चलते सब्जियां कड़वी हो जाती हैं, लेकिन आखिर ये सब्जियों में होता क्यों है? प्रकृति ने हर सब्जी और बाकी चीजों को कीड़े और इंसेक्ट्स से बचाने के लिए इस तरह की चीजें दी हैं. इससे प्लांट और फल खुद को बचाते हैं. जैसे- भिंडी पर बाल आते हैं, प्याज में तेज स्मेल होती है और बाकी तरह की सब्जियों में भी ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो उन्हें बचाने का काम करते हैं. 

