विज्ञापन

सर्दियों में दही जमाने की ये है निंजा टेक्निक, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं सही तरीका

Making Curd In Winter: सर्दियां शुरू होते ही दही जमाना भी एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कई लोग इससे परेशान रहते हैं कि कई घंटे रखने के बाद भी उनकी दही नहीं जमती है.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दियों में दही जमाने की ये है निंजा टेक्निक, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं सही तरीका
दही जमाने के लिए नहीं करना होगा घंटों तक इंतजार

कई लोगों को दही खाने की आदत होती है, लंच या फिर डिनर में इसे थाली में जरूर शामिल किया जाता है. बूंदी का रायता हो या फिर दही भल्ले, हर कोई इसे अलग-अलग तरह से खाना पसंद करता है. जिन लोगों के घर पर दही ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो घर में ही दही जमाते हैं. गर्मियों में दही जमाने में कुछ ही घंटे लगते हैं और ये आसानी से जम जाती है, लेकिन सर्दियों में लोग रात में दही जमाने के लिए रखते हैं और सुबह भी दूध ही नजर आता है. इससे परेशान होकर ज्यादातर लोग सर्दियों में दही जमाना ही बंद कर देते हैं. आज हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, जिससे आपकी दही सर्दियों में भी काफी अच्छी तरह से जम जाएगी. 

ठंड में क्यों नहीं जमती है दही? 

गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में दही नहीं जमने का कारण टेंपरेचर होता है, दही को जमने के लिए एक ऐसे वातावरण की जरूरत होती है, जिसमें बैक्टीरिया तेजी से फैलने में मदद मिले. ठंडा तापमान लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के काम को धीमा कर देता है. दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, जो सर्दियो में नहीं मिल पाता है. 

जिम में ये एक गलती पड़ सकती है काफी भारी, जान लीजिए नुकसान

ये है ठंड में दही जमाने का तरीका

  • सबसे पहले दूध को हल्का गर्म कर लें, ये इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें आराम से उंगली डाल सकते हैं. 
  • दही जमाने के लिए एक बर्तन लें और उसमें एक बड़ा चम्मच दही डालें, इस दही को बर्तन के अंदर चारों तरफ अच्छे से लगा दें. 
  • दही वाले बर्तन में हल्का गुनगुना दूध डालें और इसे दो से तीन बार फेंट लें, जिससे झाग बनने लगे. 
  • इसके बाद गैस पर एक बड़ा खाली प्रेशर कुकर रखें और उसे दो से तीन मिनट तक गर्म करें, ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो. 
  • इस गर्म कुकर में पहले एक मोटा अखबार रखें और फिर दही वाला बर्तन उसमें रख दें. 
  • ऊपर से ढक्कन लगाने के बाद इसे चार से पांच घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद आपकी दही परफेक्ट तरीके से जम जाएगी. 

ये तरीके भी आएंगे काम

अगर आप बर्तन में दही नहीं जमाना चाहते हैं तो आपको कुछ दूसरे तरीके भी बता देते हैं. आप कैसरोल में भी दही जमा सकते हैं. ठंड के मौसम में कैसरोल में दही जमाने के लिए आपको वही पूरा प्रोसेस फॉलो करना है और आखिर में इसे एक ऐसी जगह पर रखना है, जो थोड़ी गर्म हो. आप इस कैसरोल को किसी कंबल या फिर मोटे कपड़े से लपेटकर रख सकते हैं. इसके बाद आपको सुबह दही जमी हुई मिलेगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Making Curd In Winter, Curd Making Tips, Curd Making Tips In Winter, Winter Curd Making Hack
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com