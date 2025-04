महिलाओं के Upper Lips और चिन पर क्यों बढ़ने लगते हैं बाल? डॉ. ने बताया इन फेशियल हेयर से छुटकारा पाने का नेचुरल तरीका

What can cause facial hair in females: पुरुषों की तरह ही कुछ महिलाओं के चेहरे पर भी बाल मौजूद होते हैं. हालांकि, ये बाल उतने घने नहीं होते हैं और इस तरह के फेशियल हेयर एकदम नॉर्मल होते हैं. लेकिन कई महिलाओं की शिकायत होती है कि उनके चेहरे, खासकर चिन और अपर लिप्स पर अचानक घने और मोटे बाल बढ़ने लगे हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं महिलाओं के अपर लिप्स और चिन पर बाल बढ़ने का कारण, साथ ही जानेंगे इस तरह के फेशियल हेयर से छुटकारा कैसे पाया जाए-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन सोनिया नारंग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्सपर्ट बताती हैं, 'महिलाओं के चेहरे पर अचानक बालों का बढ़ना शरीर में एंड्रोजन (पुरुष हार्मोन) के ज्यादा उत्पादन की वजह से हो सकता है.'

इसके लिए पोषण विशेषज्ञ एक चम्मच मेथी दाना और एक चुटकी दालचीनी को पानी में उबालने की सलाह देती हैं.

इस पानी को छान लें और इसमें स्पीयरमिंट टी का एक बैग डालकर हल्का गुनगुना कर पिएं.

सोनिया नारंग के मुताबिक, लगातार 2 महीने तक रोज इस ड्रिंक को पीने से आपको कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

स्पीयरमिंट टी (Spearmint Tea)

डॉ. नारंग के मुताबिक, स्पीयरमिंट टी में एंटी-एंड्रोजेनिक प्रभाव होते हैं. ये टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करने में मदद करती है. इससे महिलाओं के हार्मोन संतुलित होते हैं और अंडाशय (Ovary) बेहतर काम करता है. ऐसे में स्पीयरमिंट टी को रोज पीने से खासतौर पर PCOS या हार्मोन असंतुलन से जूझ रही महिलाओं को चेहरे के अनचाहे बाल कम करने में मदद मिल सकती है.

मेथी में एक प्राकृतिक तत्व होता है डायोजेनिन, जो शरीर में फीमेल हार्मोन (एस्ट्रोजन) की तरह काम करता है. इससे शरीर के हार्मोन संतुलित रहते हैं और टेस्टोस्टेरोन का असर धीरे-धीरे कम होता है. मेथी अंडाशय के काम को भी सुधार सकती है, जिससे पीरियड्स नियमित हो सकते हैं.

इन सब से अलग दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे शरीर में इंसुलिन का स्तर कम होता है. जब इंसुलिन कम होता है, तो ओवरीज भी कम टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं. इस तरह से दालचीनी हार्मोन संतुलन में मदद करती है और PCOS वाली महिलाओं में पीरियड्स भी नियमित कर सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.