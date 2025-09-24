Should Eggs Be Refrigerated Or Not: अंडा प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स माना जाता है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे में अधिकतर लोग अपने ब्रेकफास्ट की शुरुआत अंडे से करते हैं, लेकिन जब बात अंडे को स्टोर करने की आती है तो अक्सर ये सवाल मन में उठता है कि क्या अंडे को फ्रिज में रखना चाहिए या फिर इसे रूम टेंपरेचर में बाहर रखना चाहिए? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अंडे को स्टोर करने का सही तरीका क्या है और क्या इसे फ्रीज में रखना चाहिए या नहीं?

बस चाय पत्ती में मिलाकर लगा लो ये 1 चीज, हर 1 सफेद बाल हो जाएगा काला और मजबूत



क्या फ्रिज में अंडे रखना सही

फ्रिज में अंडे रखना हेल्थ (Health benefits of storing eggs in fridge) के लिए सही माना जाता है, क्योंकि कई बार अंडे में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है. ये बैक्टीरिया गर्मी में तेजी से बढ़ सकते हैं, इसलिए अंडे को फ्रिज में रखना सुरक्षित होता है. अगर सही तापमान और सही ढंग से अंडे को स्टोर किया जाए, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है.

Photo Credit: Pexels





फ्रिज में अंडे रखने के फायदे

अंडे गर्म तापमान के कारण जल्दी खराब हो सकते हैं, बाहर रखने से गर्मी और धूल की वजह से उनमें बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है. फ्रिज में रखने से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है और इसे हफ्ते 10 दिन तक स्टोर किया जा सकता है. फ्रिज में अंडे रखने से बैक्टीरिया की ग्रोथ धीमी होती है, लेकिन याद रखें कि अंडे को हमेशा ऐसे ही फ्रिज में रखना चाहिए, बहुत से लोग पहले अंडे को धो देते हैं, लेकिन ऐसा करने से शेल की नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है और बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं.



फ्रिज में अंडे रखने का सही तरीका

अंडों को हमेशा फ्रिज के बीच वाले शेल्फ में रखना चाहिए, दरवाजे में नहीं. दरवाजे का तापमान बार-बार खुलने और बंद होने से बदलता रहता है. अंडे को ट्रे या कॉर्टन में स्टोर करना सही माना जाता है. इससे धूल और बैक्टीरिया से बचा जा सकता है. अंडे को कभी भी धोकर फ्रिज में ना रखें, अंडे का नुकीला हिस्सा नीचे और चौड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ रखें. इससे जर्दी बीच में रहती है और अंडा ज्यादा समय तक फ्रेश रहता है. अंडे को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा पानी में डालकर चेक करें, अगर अंडा ऊपर तैरता है तो समझ जाए कि वो खराब हो चुका है. अंडा अगर तले में नीचे बैठ जाता है, तो वे खाने के लिए सही है.