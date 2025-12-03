बी6 या बी12 नींद के लिए बेहतर है? विटामिन B6 और B12 में क्या अंतर है, यहां जानिए

Which Vitamin Deficiency Disturbs Sleep: हेल्दी और फिट रहने के लिए शरीर को विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में चाहिए होते हैं. शरीर में विटामिन की कमी होने से न सिर्फ सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि नींद भी प्रभावित होती है. विटामिन B6 नींद से संबंधित हार्मोन मेलाटोनिन को विनियमित करने में मदद करता है, जबकि विटामिन B12 की कमी को नींद की समस्याओं से जोड़ा गया है, खासकर अगर यह अवसाद से संबंधित है. दोनों ही विटामिन नींद के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह दोनों विटामिन अलग-अलग तरीकों से अपना काम करते हैं. ऐसे में नींद बेहतर करने के लिए कौन सा विटामिन ज्यादा फायदेमंद होता है. नींद के लिए विटामिन B6 या B12 में से कौन बेहतर है, विटामिन B6 और B12 में क्या अंतर है?

बी6 या बी12 नींद के लिए बेहतर है?

दरअसल, कामकाज की व्यस्तता और अनहेल्दी लाइफस्टाइल नींद को प्रभावित करता है, जिसके चलते कई लोग देर रात तक करवटें बदलते रहते हैं. नींद के लिए विटामिन B6 या B12 दोनों के अलग-अलग कार्य हैं. विटामिन बी12 की कमी से नींद की कमी या दिन में बहुत नींद आने जैसी समस्या हो सकती है, जबकि विटामिन बी6 नींद की गुणवत्ता में सुधार और अनिद्रा को दूर करने में मदद कर सकता है.

विटामिन B6 और B12 दोनों में अंतर होता है. B6 प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मनोदशा और मस्तिष्क के कार्य में महत्वपूर्ण होता है. वहीं, B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य और डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है. विटामिन बी12 की पर्याप्त मात्रा से दिन भर ऊर्जावान बने रहने में मदद मिल सकती.

विटामिन बी6 और बी12 दोनों ही शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं. बी6 प्रोटीन को पचाने, मस्तिष्क के कार्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है, जबकि बी12 तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने और एनर्जी पैदा करने के लिए आवश्यक है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.