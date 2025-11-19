सुबह किस करवट उठना चाहिए? सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने बताया सोकर उठने का सही तरीका क्या है

How to Wake Up in the Morning: हम अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, इसका असर फिर पूरे दिन पर नजर आता है. सुबह अगर आप अच्छा नाश्ता करते हैं, तो इससे दिनभर शरीर में एनर्जी रहती है. अगर आप सुबह योग या एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका ब्रेन ज्यादा फोकस्ड रहता है, साथ ही आप खुद को एक्टिव फील करते हैं. सुबह-सुबह आपको कोई गुड़ न्यूज मिल जाए, तो आपका मूड पूरे दिन अच्छा रहता है. ये बात अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने बिस्तर से किस तरह सोकर उठते हैं, इसका असर भी आपकी दिनभर की ऊर्जा और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है? इसे लेकर सद्गुरु के नाम से फेमस ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, अगर आप रोज सुबह एक खास तरीका फॉलो कर अपने बिस्तर से उठते हैं, तो इससे आपके शरीर और एनर्जी पर भी खास असर पड़ता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

सुबह किस करवट उठना चाहिए?

वीडियो में सद्गुरु बताते हैं, हमें सुबह उठते समय हमेशा दाईं ओर करवट लेकर उठना चाहिए. वे कहते हैं, योग और हठ योग की परंपराओं में भी कई आसनों की शुरुआत दाईं तरफ से करने की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि दाईं ओर का हिस्सा स्थिरता से जुड़ा हुआ है, जबकि बाईं ओर का हिस्सा अधिक संवेदनशील माना जाता है. इसी वजह से सुबह का पहला मूवमेंट दाईं ओर करने से शरीर पर अचानक दबाव नहीं पड़ता और दिन की शुरुआत सहज होती है.

सद्गुरु एक शोध का हवाला भी देते हैं जिसमें कहा गया है कि लगातार बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों की आयु औसतन कम पाई गई. उनका कहना है कि शरीर का दायां हिस्सा ऊर्जा के स्तर पर मजबूत माना जाता है, जबकि बायां हिस्सा ज्यादा नाजुक होता है. इस कारण सुबह उठते समय दाईं ओर करवट लेना शरीर के लिए बेहतर माना गया है.

सद्गुरु आगे कहते हैं, सोकर उठने के बाद जल्दबाजी से बचें.

सुबह उठते ही मोबाइल चलाने या भागदौड़ करने से बचें.

कुछ देर बिस्तर पर बैठकर मेडिटेट करें.

अपने हाथों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखें, ऐसा करने से आपकी बॉडी तुरंत एक्टिव हो जाती है.

इसके बाद बिस्तर से नीचे कदम रखें.

ऐसा करने से आपके दिन की शुरुआत बेहतर होती है और फिर आप पूरे दिन खुद को शांत और एक्टिव महसूस करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.