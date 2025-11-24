विज्ञापन

झाइयों के लिए सबसे अच्छा सीरम कौन सा है? डर्मेटोलॉजिस्ट से जान लें चेहरे पर झाइयां बढ़ जाएं तो क्या लगाएं

Best serum for pigmentation: क्या आप जानते हैं कि झाइयों के लिए सबसे अच्छा सीरम कौन सा होता है या क्या लगाने से झाइयों को लाइट किया जा सकता है? आइए जानते हैं स्किन एक्सपर्ट से-

Read Time: 3 mins
Share
झाइयों के लिए सबसे अच्छा सीरम कौन सा है? डर्मेटोलॉजिस्ट से जान लें चेहरे पर झाइयां बढ़ जाएं तो क्या लगाएं
झाइयां होने पर कौन सा सीरम लगाएं?

Best serum for pigmentation: चेहरे पर झाइयां होना बहुत आम समस्या है. खासकर महिलाएं इससे ज्यादा परेशान रहती हैं. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे- धूप में ज्यादा समय बिताना, हार्मोनल बदलाव, गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना आदि. इसके अलावा आनुवंशिक कारणों के चलते भी झाइयां हो सकती हैं. झाइयां होने पर स्किन डल और बेजान दिखने लगती है. ऐसे में लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए अलग-अलग नुस्खे आजमाते हैं, तो कुछ कई तरह से सीरम भी चेहरे पर लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाइयों के लिए सबसे अच्छा सीरम कौन सा होता है? आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं इसका जवाब- 

बर्फ के पानी में चेहरा डुबाने के क्या फायदे हैं? जानें Ice Water में चेहरा डुबाते समय क्या नहीं करना चाहिए

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इस विषय पर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन के डॉक्टर बताते हैं, एक बार होने पर झाइयों को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है. हालांकि, सही स्किन केयर फॉलो करने से आप इन्हें काफी हद तक लाइट जरूर कर सकते हैं. इसके लिए डॉक्टर चेहर पर 2% कोजिक एसिड लगाने की सलाह देते हैं. 

डॉक्टर सरीन कहते हैं, झाइयों के लिए कोजिक एसिड सबसे अच्छा और सुरक्षित इंग्रेडिएंट माना जाता है. ये आर्गेनिक तरीके से मशरूम से डैराइव किया जाता है. कोजिक एसिड हमारी स्किन में मौजूद मेलानोसाइट्स पर काम करता है. मेलानोसाइट्स वही कोशिकाएं हैं जो मेलेनिन बनाती हैं. मेलेनिन बढ़ने पर ही झाइयां, डार्क स्पॉट्स और पिग्मेंटेशन दिखाई देते हैं. कोजिक एसिड मेलेनिन के निर्माण को धीमा करता है, जिससे समय के साथ झाइयां और दाग-धब्बे हल्के होने लगते हैं. यही वजह है कि कई ब्राइटनिंग और एंटी-पिग्मेंटेशन प्रोडक्ट्स में भी कोजिक एसिड को शामिल किया जाता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, कोजिक एसिड लगाने से धीरे-धीरे चेहरे की झाइयां को कम होने लगती हैं, डार्क स्पॉट्स हल्के होते हैं, एक्ने मार्क्स धीरे-धीरे फीके होते हैं, साथ ही यह टैनिंग में भी काफी फायदा देता है.

कैसे इस्तेमाल करें?
  • रात में चेहरे को साफ करके 2-3 बूंद कोजिक एसिड सीरम लगाएं.
  • शुरुआत में हफ्ते में 3-4 बार ही लगाएं ताकि स्किन एडजस्ट हो सके.
  • इसके अलावा अगले दिन सुबह के समय सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि बिना सनस्क्रीन के कोई भी एंटी-पिग्मेंटेशन सीरम अपना असर नहीं दिखा पाता.
किसे सावधानी रखनी चाहिए?

अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, या पहले किसी एसिड से जलन की समस्या हो चुकी है, तो पहले पैच टेस्ट करें. जरूरत पड़े तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Skincare, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com