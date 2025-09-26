बालों के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है? हेयर एक्सपर्ट से जान लें

Hair Care: जब बालों की देखभाल की बात आती है, तो तेल का नाम सबसे पहले लिया जाता है. हेयर केयर के लिए ऑयलिंग को सदियों से फायदेमंद माना जाता है. आपने अक्सर अपनी दादी-नानी को बालों में तेल लगाकर मसाज करने की सलाह देते हुए सुना होगा. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल मजबूत होते हैं. बालों पर तेल लगाने के और भी कई फायदे हैं. लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए किस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए या नियमित इस्तेमाल के लिए बालों के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस सवाल का जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद एक वीडियो में डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर एक्सपर्ट जुशिया भाटिया सरीन बताती हैं, बालों के लिए सबसे अच्छा तेल नारियल का तेल है. अगर आप नियमित तौर पर बालों में तेल लगाते हैं, तो नारियल तेल को चुनना सबसे अच्छा है.

हेयर एक्सपर्ट के मुताबिक, नारियल का तेल बालों के शाफ्ट यानी बालों की जड़ों से लेकर रेशों तक गहराई से पहुंच जाता है. यही वजह है कि यह बालों को अंदर से मजबूत बनाता है और उन्हें स्मूद और शाइनी लुक देता है. इसके अलावा नारियल तेल का एक और बड़ा फायदा यह भी है कि यह बालों से प्रोटीन लॉस को रोकता है. प्रोटीन ही बालों की असली ताकत है. हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं, इसकी कमी से बाल कमजोर, पतले और डैमेज दिखने लगते हैं. नारियल का तेल इस समस्या को कम करने में मदद करता है.

इस सवाल का जवाब देते हुए डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर तेल रातभर बालों में लगा रहेगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा. लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. नारियल का तेल बालों को कुछ ही मिनटों में कंडीशन कर देता है. लंबे समय तक इसे लगाए रखने की जरूरत नहीं होती है.

रातभर तेल लगाने से कई बार स्कैल्प के पोर्स बंद हो सकते हैं, जिससे डैंड्रफ और अन्य समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, अगर ऑयल चेहरे तक पहुंच जाए तो यह पिंपल और एक्ने का कारण भी बन सकता है. इसलिए तेल को कुछ देर लगाकर अच्छी तरह मसाज करें और फिर हल्के शैम्पू से वॉश कर लें.

यानी अगर आप अपने बालों को प्राकृतिक तरीके से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो नारियल के तेल से बालों की मसाज करें. लेकिन इसे लंबे समय तक बालों में लगाकर न रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



