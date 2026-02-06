किस पर्वत को भारत का सोने का पहाड़ कहा जाता है? इस नजारे को दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

Golden Mountain: भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. आज हम जिसे बारे में बात कर रहे हैं, उसे भारत का सोने का पहाड़ कहा जाता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित पूर्वी हिमालय का कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है. यहां के स्थानीय लोगों ने इसे एक प्यारा नाम दिया है स्वर्ण पर्वत यानी सोने का पहाड़.

कैसे चमकता हैं सोने की तरह? (How does it shine like gold)

सच में ये पहाड़ सोने का नहीं है. इसे ये नाम सूरज की रोशनी की वजह से मिला है. क्योंकि जब सूरज उगता है और डूबता है, तो कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां पर हल्की सी सूरज की रोशनी पड़ती है. जिसकी वजह से यह रोशनी रिफ्लेक्ट करती है और पूरा पर्वत सोने की तरह दिखने लगता है.

कंचनजंगा का असली मतलब- (The real meaning of Kanchenjunga)

हर शब्द के अपने मायने होते हैं. ठीक उसी प्रकार कंचनजंगा के भी हैं. कंचनजंगा एक तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है ऊंची बर्फ के पांच खजाने. कहा जाता है कि ये खजाने सोना, चांदी, कीमती पत्थर, अनाज और पवित्र ग्रंथों का प्रतिनिधित्व करते हैं. जिससे धन और खुशहाली के साथ इसका संबंध जोड़ा जाता है.

कंचनजंगा के दूसरे नाम- (Kanchenjunga Other Names)

कंचनजंगा को सिर्फ गोल्डन माउंटेन के नाम से ही नहीं जाना जाता.

बर्फ का खजाना: जो सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र ग्रंथों का प्रतीक हैं.

सोया हुआ बुद्ध: इसकी चोटियां आराम करते हुए बुद्ध जैसी दिखती हैं.

सेवा लुंगमा: आस-पास के इलाकों में एक स्थानीय नाम.

