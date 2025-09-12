जूठन से नहीं उगते हैं ये दो फल, इसीलिए पूजा में होता है इनका इस्तेमाल

रोजाना हमारे घर में कई तरह के फ्रूट आते हैं, जिनमें सेब से लेकर अमरूद और बाकी तरह के फ्रूट शामिल होते हैं. क्या इन फलों को खाते हुए आपने कभी सोचा है कि ये आखिर उगते कैसे हैं? ज्यादातर फल खाने के बाद बचे बीज से उगते हैं, आम और सेब को भी ऐसे ही उगाया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको दो ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बिना जूठन के उगते हैं. यही वजह है कि इन दोनों फलों को प्रसाद के तौर पर पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है.

कैसे उगता है नारियल?

नारियल एक ऐसा फल है, जिसे बिना जूठा किए उगाया जाता है. यानी इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली नहीं होती है. इसे उगाने के लिए जटा वाले नारियल को पानी में भिगोकर रखा जाता है. इसके बाद इसके निचले सिरे को पानी में डालकर कुछ दिन तक रखते हैं, ऐसा करने से नारियल अंकुरित हो जाता है और इसकी जड़ें निकलने लगती हैं. जड़ निकलने के बाद आप नारियल का पौधा लगा सकते हैं. यानी साबुत नारियल से ही आप पौधा उगा सकते हैं. यही वजह है कि नारियल को पूजा के लिए काफी पवित्र माना जाता है.

कैसे उगाया जाता है केला?

केला भी एक ऐसा फल है, जो जूठन से नहीं उगता है. ये अकेला ऐसा फल है जो सीधे पेड़ के तने से उगता है. इसे उगाने के लिए लोग इसकी जड़ों में उगने वाले कंद का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ लोग इसके बीज भी निकालते हैं. केले के बीज उसके ठीक बीचों बीच होते हैं, जिन्हें आमतौर पर धागे की मदद से निकाला जाता है. केले के पेड़ को एक बार उगाकर इसकी फसल कई बार काटी जा सकती है. क्योंकि ये ऐसा फल नहीं है, जो जूठन से उगता है... ऐसे में इसे भी काफी पावन माना जाता है. यही वजह है कि आमतौर पर हर जगह केला और नारियल ही पूजा में इस्तेमाल होता है.

अगर आपके पास जगह है तो आप भी घर पर इन पौधों को लगा सकते हैं. इसके लिए आप नर्सरी जाकर भी बीज ले सकते हैं. नारियल और केले के पेड़ को उगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है.