क्या रात को बाल खोलकर सोना चाहिए या बांधकर? हमें रात में अपने बालों को खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, जान‍िए यहां

क्या खुले बालों के साथ सोना अच्छा है? आप रात में सोते समय बाल बांधकर सोती हैं या खोलकर. चल‍िए बताते हैं क‍ि बालों की हेल्‍थ के ल‍िए क्‍या है बेहतर.

क्या रात को बाल खोलकर सोना चाहिए या बांधकर? हमें रात में अपने बालों को खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, जान‍िए यहां
बालों को खोलकर सोना चाहिए या बांधकर?
  • रात में आप बाल बांधकर सोते हैं या खोल कर.
  • यहां जान‍िए रात को कैसे बाल करके सोना बेहतर है.
  • यह बालों की हेल्‍थ के ल‍िए बेहतर है.
Kya raat ko baal khol kar sona chahiye : रात में बाल कैसे रखने चाहिए, ये सवाल लगभग हर लड़की के मन में कभी न कभी आता है. दिनभर धूल, पॉल्यूशन और स्टाइलिंग से परेशान बाल जब रात में आराम पाते हैं, तब उनका रिपेयर प्रोसेस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है. इस समय स्कैल्प शांत होता है, ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस होता है और बाल अपनी नैचरल मॉइस्चर वापस पाते हैं. लेकिन अक्सर हम रात को हेयरकेयर को हल्के में ले लेते हैं और बस जैसे-तैसे सो जाते हैं. कुछ लोग स्मार्टली बाल खोलकर सोते हैं और सोचते हैं कि इससे उन्हें फ्री ब्रीदिंग मिलती है, तो कुछ टाइट करके सो जाते हैं ताकि बाल सुबह तक सेट रहें. लेकिन कौन-सा तरीका सही है और कौन-सा गलत, वही आज इस आर्टिकल में कहानी-सी आसान भाषा में समझते हैं.

बालों को रात में बांधना चाहिए या नहीं (Should You Tie Hair at Night)

रात में बाल कसकर बांधना बिल्कुल भी सही नहीं होता. टाइट बन या टाइट पोनीटेल से बालों पर खिंचाव पड़ता है और रूट्स कमजोर होती हैं. इससे सुबह उठते ही टूटे हुए स्ट्रैंड्स काफी दिखने लगते हैं. लगातार ऐसा करने से हेयरलाइन भी पीछे खिसक सकती है. अगर आपके बाल बहुत हल्के और छोटे हैं, तो उन्हें खुला छोड़कर सोना नुकसानदायक नहीं होता. लेकिन अगर बाल लंबे और मोटे हैं, तो हल्का ढीला बांधना बेहतर है ताकि वो उलझें नहीं.

बाल खोलकर सोना बेहतर है या बांधकर (Sleeping with Hair Open or Tied)

बाल खोलकर सोना उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके बाल सिल्की और मैनेजेबल हैं. इससे स्कैल्प नैचरल तरीके से ब्रीद करता है और बालों पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ता. लेकिन अगर आपके बाल बहुत लंबे, कर्ली या फ्रिजी हैं, तो खुला छोड़ने पर रातभर तकिए से रगड़ खाते रहते हैं जिससे स्प्लिट एंड्स और फ्रिज़ बढ़ता है. ऐसे बालों को हल्के ढीले तरीके से बांधना, जैसे ढीली चोटी या लूज बन, ज्यादा सेफ माना जाता है. इससे बाल न उलझते हैं, न टूटते हैं.

रात को बाल क्यों नहीं बांधने चाहिए (Why You Shouldn't Tie Hair Tightly at Night)

कसकर बांधे गए बालों से स्कैल्प में टेंशन बनती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है. इससे न सिर्फ हेयरफॉल बढ़ता है बल्कि सुबह बाल थके हुए और बेजान भी लगते हैं. टाइट स्टाइल्स रात भर फ्रिक्शन बढ़ाती हैं जिससे हेयर शाफ्ट वीक हो जाता है. इसके अलावा टाइट हेयर टाई इस्तेमाल करने से बालों की पकड़ ढीली होती जाती है और समय के साथ हेयर थिनिंग शुरू हो सकती है. इसलिए रात में टाइट हेयरस्टाइल बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए.

रात को बाल कैसे बांधकर सोना चाहिए (Best Way to Tie Hair at Night)

रात में बाल बांधने हों तो हमेशा कम्फर्टेबल और लूज़ स्टाइल चुनें. ढीली चोटी (Loose Braid) सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि इससे बाल उलझते नहीं और हेयर ब्रेकेज भी कम होता है. सिल्क या साटन स्क्रंची का इस्तेमाल करें ताकि फ्रिक्शन कम हो और बाल टूटें नहीं. अगर बाल बहुत लंबे हैं, तो नीचे की ओर लूज लो बन भी ठीक रहता है. साथ ही साटन पिलो कवर का इस्तेमाल करने से फ्रिज काफी कम होता है और बाल सुबह तक सॉफ्ट बने रहते हैं.

