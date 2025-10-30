दूध या दही, Hair Growth के लिए क्या ज्यादा अच्छा है?

Hair Growth: हर कोई चाहता है कि उसके बाल घने, मजबूत और चमकदार हों. लेकिन भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और बाहर का प्रदूषण हमारे बालों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं. ऐसे में लोग फिर से पुराने घरेलू नुस्खों की तरफ लौट रहे हैं. इन्हीं नुस्खों में से एक है दूध और दही का इस्तेमाल. दूध और दही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और दोनों को ही बालों के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन सवाल ये है कि कौन ज्यादा असरदार है? खासकर बालों की ग्रोथ के लिए दूध अच्छा है या दही, आइए जानते हैं दोनों के फायदों के बारे में.

दूध के फायदे

अगर आपके बाल डल, सूखे या बेजान दिखते हैं, तो दूध आपके लिए नेचुरल हेयर टॉनिक की तरह काम कर सकता है. दूध में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स बालों को तुरंत पोषण देकर उन्हें मुलायम और मेनेजेबल बनाते हैं.

दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्कैल्प को जेंटली क्लीन करता है, जिससे डैंड्रफ या बिल्डअप की समस्या नहीं होती. खास बात यह है कि यह असर तुरंत दिखता है. एक बार इस्तेमाल के बाद ही बाल स्मूद और चमकदार नजर आते हैं.

इसके लिए आप दूध में थोड़ा शहद या एलोवेरा मिलाकर हेयर मास्क बना सकते हैं. साथ ही इसे अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं.

दूसरी ओर, दही स्कैल्प हेल्थ के लिए गेम-चेंजर है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन, विटामिन B5 और जिंक बालों की जड़ों को गहराई से पोषण देते हैं.

अगर आपकी समस्या बाल झड़ना, डैंड्रफ या स्कैल्प इरिटेशन है, तो दही का इस्तेमाल फायदेमंद है.

दही को नारियल तेल, मेथी या आंवला पाउडर के साथ मिलाकर लगाएं, तो यह न सिर्फ बालों की ग्रोथ बढ़ाता है बल्कि उन्हें नेचुरली वॉल्यूमिनस बनाता है.

जैसा की ऊपर जिक्र किया गया है, दूध और दही दोनों ही बालों को अपने-अपने तरीके से फायदा पहुंचाते हैं. बालों की ग्रोथ के लिए दही सबसे ज्यादा असरदार है क्योंकि यह जड़ों को पोषण देता है और नई बालों की वृद्धि में मदद करता है. वहीं, दूध बालों को तुरंत नरम और चमकदार बनाता है. ऐसे में अगर आप तुरंत चमक और सॉफ्टनेस चाहते हैं तो दूध लगाएं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक मजबूत और घने बाल चाहते हैं, तो दही का चुनाव ज्यादा फायदेमंद है.

दोनों को साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आप दूध, दही और शहद का मास्क बनाकर बालों पर लगा सकते हैं. इससे आपके बाल मुलायम भी दिखेंगे, बालों में चमक आएगी और दही से मजबूती भी मिलेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.