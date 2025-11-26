विज्ञापन

रोटी या चावल, रात के खाने में क्या खाना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया क्या खाने से आएगी अच्छी नींद

Should we eat roti or rice at night: डिनर में रोटी खाना ज्यादा फायदेमंद है या चावल? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस बारे में-

रात में रोटी खाएं या चावल?

Roti or Rice in Dinner: आपने अक्सर सुना होगा कि रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए. यानी डिनर में हमेशा कम और लाइट चीजें खानी चाहिए. अब, क्योंकि ज्यादातर भारतीय अपने हर मील में रोटी या चावल खाते हैं, ऐसे में कई लोगों का सवाल होता है कि डिनर में इन दोनों में से किसका सेवन करना ज्यादा सही है? डिनर में रोटी खाना ज्यादा फायदेमंद है या चावल? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट शालिनी सुधाकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने क्या कुछ जानकारी दी है. 

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

शालिनी सुधाकर बताती हैं, ज्यादातर लोग डिनर में रोटी खाते हैं लेकिन रात में रोटी की तुलना में चावल खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं क्यों-

क्यों खाने चाहिए चावल?

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, रोटी और चावल दोनों में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिएंट लगभग समान मात्रा में पाए जाते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि रोटी गेहूं से बनती है इसलिए उसमें ग्लूटेन होता है, जबकि चावल नेचुरली ग्लूटेन-फ्री होते हैं.

ग्लूटेन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे पचाने में शरीर को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है. अब, दिन के मुकाबले रात में पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ऐसे में रोटी को पचने में ज्यादा समय लगता है. इसके उलट, चावल जल्दी और आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए रात के समय इन्हें खाना शरीर के लिए सरल होता है. पेट पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता, जिससे शरीर रिलैक्स रहता है. वहीं, जब पाचन अच्छा हो तो नींद भी गहरी और आरामदायक आती है. यानी रोटी के मुकाबले चावल खाकर सोने से आपको ज्यादा बेहतर नींद आ सकती है.

इस बात का रखें ध्यान 

हालांकि, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) रोटी से ज्यादा होता है. यानी चावल खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीज या जिनकी शुगर बढ़ने की संभावना है, उन्हें रात में चावल सीमित मात्रा में ही खाने चाहिए. सबसे बेहतर है कि आप चावल को अकेला न खाकर इसे फाइबर और प्रोटीन से भरपूर चीजों के साथ खाएं. इसके लिए आप दाल, हरी सब्जियों और दही के साथ चावल खा सकते हैं या चावल से दलिया बनाकर खा सकते हैं. इससे शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ेगा और डिनर संतुलित रहेगा.

यानी रोटी और चावल दोनों ही अच्छे विकल्प हैं लेकिन रात के खाने में चावल ज्यादा बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि ये आसानी से पचते हैं और नींद अच्छी आने में मदद करते हैं. बस ध्यान रखें कि मात्रा कंट्रोल में हो और चावल के साथ प्रोटीन व फाइबर भी शामिल हों. इस तरह आपका डिनर हेल्दी और बैलेंस्ड होगा, आपको नींद आरामदायक आएगी और आप अगली सुबह फ्रैश उठेंगे. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

