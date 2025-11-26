पपीते में कौन से विटामिन होते हैं? Doctor Hansa Yogendra ने बताया रोज खाली पेट पपीता खाने से क्या होता है

What are the benefits of eating papaya: पपीते को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद फल माना जाता है, साथ ही लोगों को इसका स्वाद भी खूब पसंद आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीता खाने से आपको कई विटामिन्स भी मिल सकते हैं? यानी ये फल शरीर में नेचुरली विटामिन्स बढ़ाने में मदद कर सकता है. इसे लेकर मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, खासकर सुबह खाली पेट पपीता खाने से आपको ज्यादा लाभ मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे खाली पेट कितना पपीता खाना चाहिए.

आंखों में खुजली बंद करने के लिए क्या करें? Dr. Hansaji ने बताया बार-बार ड्राई होती है आंख तो कैसे पाएं आराम

पपीते में कौन से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं?

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, पपीता विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है. इसमें विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E की अच्छी मात्रा पाई जाती है. इसके अलावा पपीता फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है.

डॉक्टर हंसा योगेन्द्र के अनुसार, पपीता सुबह खाली पेट खाने से शरीर को इसका पूरा पोषण मिलता है और यह कई समस्याओं में राहत देता है.

पपीते में मौजूद पैपेन एंजाइम पेट में प्रोटीन को टूटने में मदद करता है. इससे खाना आसानी से पचता है और गैस, ब्लोटिंग या अपच जैसी तकलीफें कम हो सकती हैं. ऐसे में अगर आप खराब पाचन से परेशान रहते हैं, तो खाली पेट पपीता खाकर इससे राहत पाई जा सकती है.

पपीते में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इसे खाली पेट खाने से पोषक तत्व जल्दी अवशोषित होते हैं और शरीर को इंफेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है.

पपीते में मौजूद Vitamin A, C और E त्वचा पर एजिंग के लक्षणों को कम करते हैं. ये विटामिन्स फ्री-रैडिकल्स के असर से स्किन को बचाते हैं, जिससे झुर्रियां कम दिखती हैं और स्किन ग्लोइंग रहती है. यानी नियमित रूप से पपीता खाने से चेहरा साफ और जवान दिख सकता है.

इस फल में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. ऐसे में इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है और आपका वजन कंट्रोल में रहता है.

ऐसे में आप भी अपने दिन की शुरुआत पपीता खाकर कर सकते हैं. हालांकि, एक बार में बहुत अधिक पपीता खाने से बचें. इसकी दो स्लाइस काफी होती हैं. इससे पाचन सुधरता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, त्वचा हेल्दी रहती है और वजन को भी नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.