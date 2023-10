उड़ चुकी है रातों की नींद, तो समझ जाइए शरीर में हो गई है इस विटामिन की कमी, जान लीजिए कैसे कर सकते हैं इसकी पूर्ति

Vitamin D Deficiency: ऐसे करें विटामिन डी की कमी को पूरा.

Vitamin D Deficiency: आजकल रातों को नींद ना आया एक बड़ी समस्या बन चुकी है. कई लोग इस (sleepiness causes) बीमारी के शिकार हो चुके हैं. कुछ लोग तो ये भी समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है. आखिर क्यों पूरी रात उनकी करवटें बदलते गुजर जाती है. अगर आप भी उन लोगों में है जो रात में चैन से सो नहीं पा रहे तो आपके शरीर में विटामिन (what vitamin causes insomnia) की कमी हो चुकी है. जी हां हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आपके शरीर में इस विटामिन की कमी है तो रातों में नींद ना आने की समस्या आम है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस विटामिन की कमी के कारण (which vitamin deficiency causes lack of sleep) रातों की नींद उड़ जाती है और कैसे कर सकते हैं उस कमी को पूरा.

किस विटामिन की कमी से नींद नहीं आती है | Which Vitamin Causes Sleepiness In Hindi