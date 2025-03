Sunscreen Benefits for Skin: एक उम्र के बाद चेहरे को बाहरी प्रदूषण और अल्ट्रा वॉयलट किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन (sunscreen benefits for Skin) लगाना बेहद फायदेमंद कहा जाता है. ब्यूटी एक्सपर्ट कहते हैं कि घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए. इससे स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है और वो जल्द बूढ़ी नहीं होती है. नियमित तौर पर सनस्क्रीन लगाने से न केवल स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है बल्कि स्किन कई तरह के बाहरी खतरों से बची रहती है. बाजार में कई तरह की सनस्क्रीन मौजूद हैं. अक्सर लोग इन्हें खरीदते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सनस्क्रीन उनकी स्किन के लिए (which Type of sunscreen is best for Skin) अच्छी रहेगी. इसके अलावा लोग ये भी नहीं समझ पाते कि एक बार में कितनी सनस्क्रीन चेहरे पर लगानी चाहिए. चलिए आज बात करते हैं कि किस तरह की सनस्क्रीन स्किन के लिए अच्छी मानी जाती है. इसके साथ साथ जानेंगे कि एक बार में (how to Apply sunscreen) कितनी सनस्क्रीन चेहरे पर लगाने से स्किन को सही प्रोटेक्शन मिल पाएगा.

सनस्क्रीन लगाने के फायदे (sunscreen benefits for Skin)

रोज सनस्क्रीन लगाने से त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद मिलती है.

सूरज की अल्ट्रा वॉयलट हानिकारक किरणें चेहरे को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं.

इन किरणों के चलते स्किन समय से पहले झुर्रियों, फाइन लाइन्स और दाग धब्बों का शिकार बन जाती हैं.

इससे स्किन समय से पहले ही बेजान और बूढ़ी दिखने लगती है.

यूवी किरणें स्किन के कोलेजन को खत्म करती हैं और इसके चलते स्किन ढीली हो जाती है.

यूवी किरणों के कारण स्किन की लोच कम हो जाती है और समय से पहले एजिंग के निशान दिखने लगते हैं.

ज्यादा समय तक यूवी किरणों के एक्सपोजर से स्किन कैंसर का खतरा भी पैदा हो सकता है.

इन यूवी किरणों से बचाव के लिए नियमित तौर पर सनस्क्रीन लगाना जरूरी हो जाता है.

सनस्क्रीन लगाने से स्किन के सेल्स का सही बचाव हो पाता है.

किस तरह की सनस्क्रीन स्किन के लिए फायदेमंद है (how to recognise Good sunscreen)

अच्छी सनस्क्रीन SPF (सन प्रोटेक्शन फैक्टर) 15 से कम नहीं होनी चाहिए.

अच्छी सनस्क्रीन में SPF 30 से 50 के बीच होना चाहिए.

अच्छी सनस्क्रीन यूवीए प्रोटेक्शन युक्त होनी चाहिए

एक बेस्ट सनस्क्रीन यूवीबी प्रोटेक्शन युक्त होनी चाहिए.

अच्छी सनस्क्रीन में स्किन मॉइस्चराइजर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए.

अगर स्किन पर पिंपल या एक्ने हैं तो वाटर बेस्ड सनस्क्रीन खरीदनी चाहिए.

इसके अलावा ऑयली स्किन के लिए आप सनस्क्रीन जेल भी खरीद सकते हैं.

नॉर्मल और ड्राई स्किन वालों को सनस्क्रीन खरीदना चाहिए.

सनस्क्रीन लगाने के बाद स्किन काली क्यों दिखती है (Why skin seem black after Applying Sunscreen)

कई लोग इस डर से सनस्क्रीन नहीं लगाते क्योंकि इसे लगाने के बाद स्किन काली दिखने लगती है.

कुछ लोगों को सनस्क्रीन लगाने के बाद स्किन पर चिपचिपाहट महसूस होती है.

हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सनस्क्रीन लगाने से स्किन काली नहीं होती है.

स्किन एक्सपर्ट बताते हैं कि सनस्क्रीन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड नाम का एजेंट शामिल होता है.

ये एजेंट स्किन पर एक परत तैयार करता है जिससे यूवी किरणों को सीधा स्किन के कांटेक्ट में आने से रोका जाता है.

इसे लगाने से स्किन पर एक परत बन जाती है. जिससे स्किन की टोन अलग दिखने लगती है.

एक बार में कितनी सनस्क्रीन लगानी चाहिए (How much sunscreen is good for one time)